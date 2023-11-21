Bilim Merkezi’nin açılışında çağ dışı görüntüler, çocuklar sırılsıklam oldu

Trabzon'da Pazarkapı Mahallesi'ne kurulan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin açılış programı, yağmura rağmen açık havada yapıldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, önceki Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edildi.Bilim Merkezi'nin bulunduğu alanda gerçekleştirilen açılış töreni için sahne ve protokolün yer aldığı alana brandalı düzenek yerleştirildi. Şiddetli yağış nedeniyle brandanın üzeri su doldu, kurulan sahnede çökme tehlikesi yaşandı.Sahnenin çatısının çökmemesi için görevliler brandayı delerek suyu boşalttı. Aynı durum protokolün yer aldığı yerde de yaşandı. Burada da katılımcıların üzerindeki branda yağmur suyuyla dolunca branda delindi ve su yere akıtıldı. O noktada bulunan basın mensupları zor anlar yaşadı.

ÖĞRENCİLER SIRILSIKLAM OLDU

Bilim Merkezi'nin açılış törenine Ortahisar ilçesindeki bazı okullardan öğrenciler de getirildi. Sivil kıyafetle törene getirilen öğrencilere yağmurluk dağıtıldı ancak öğrenciler, hem soğuk hava hem de şiddetli yağışa rağmen açık alanda tutuldu. Brandanın altına alınan öğrencilerden bazıları da açılan delikten sızan yağmur nedeniyle sırılsıklam oldu.

“MUHTEŞEM HAVADA AÇILIŞ YAPIYORUZ”

AKP Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, yaşanan olumsuzlukları, “Bu muhteşem havada açılış yapıyoruz” diyerek geçiştirirken, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da Şen'i destekleyerek, “Sayın vekilimizin dediği gibi; ‘Bu muhteşem havada' buraya açılışa gelen çok değerli evlatlarımız yarının gençleri, yarının bilim insanları hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

BAYRAKTAR: UŞAKLAR ISLANDINIZ MI?

Kurdele kesme anında mikrofonu eline alan Selçuk Bayraktar, törene katılan öğrencilere “Uşaklar ıslandınız mı?” sordu. Öğrenciler de “Evet” cevabını verince Bayraktar, “Evet, beraber ıslandık bu yağmurda, bir anımız daha oldu” dedi.

“BİLİMDEN HİÇ NASİP ALINMAMIŞ”

Açılışa katılan bazı davetliler, “Bilim merkezi açılıyor ama bilimden hiç nasip alınmamış. En azından buraya getirilen öğrenciler korunabilseydi. Çağ dışı bir durum” yorumunda bulundular.

Kaynak: sözcü