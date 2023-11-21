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Babası tarafından vurulan genç hayatını kaybetti!

Çayırova ilçesinde tartıştığı karısını ve oğlunu silahla vurarak öldüren kişi intihar etti.

İhlas Haber Ajansı
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Babası tarafından vurulan genç hayatını kaybetti! mask
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Akse Mahallesi 528. Sokak'taki apartmana gelen Bahri G. (58) ile eşi Kezban G. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Çiftin oğulları Salih G'nin (32) de dahil olmasıyla çıkan kavgada Bahri G. silahla ateş ettiği eşi ve oğlunu yaraladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Kezban G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih G. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından kaçan şüpheli Bahri G. ise evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Şüphelinin intihar ettiği belirlendi. Öte yandan Kezban G'nin bir süredir oğlunun yanında kaldığı öğrenildi.
# sağlık

- Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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