Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'un doğum gününü kutladılar.Altınkiraz Halı Saha Ekibi ve spor adamı Metin Özkan, halı saha maçı sonrası Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun'un doğum gününü kutladılar. Pasta ise Hoşgör Pastanesi Yahya Kaptan Şube Müdürü Haki Arslan tarafından verildi.
- Spor Güncelleme:
Kocaelispor başkanının doğum gününü kutladılar
Altınkiraz Halı Saha Ekibi ve spor adamı Metin Özkan, halı saha maçı sonrası Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun'un 53. yaş gününü kutladılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.