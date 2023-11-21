Kocaelispor başkanının doğum gününü kutladılar

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Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'un doğum gününü kutladılar.Altınkiraz Halı Saha Ekibi ve spor adamı Metin Özkan, halı saha maçı sonrası Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun'un doğum gününü kutladılar. Pasta ise Hoşgör Pastanesi Yahya Kaptan Şube Müdürü Haki Arslan tarafından verildi.