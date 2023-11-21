İsrail ve Hamas’tan rehine anlaşması

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 46. gününde sertleşerek devam ederken Tel Aviv'den kritik ‘esir takası’ açıklaması geldi.

Esir takası anlaşmasını ele almak üzere gerçekleştireceği kabine toplantısından önce basın açıklaması yapan Netanyahu, rehinelerin kademeli olarak serbest bırakılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın daha fazla rehinenin serbest bırakılması için anlaşmaya yardımcı olduğunu bildiren Netnayahu, “İsrail hükümeti bu akşam zor bir kararla karşı karşıyaydı. Ama doğru bir karar aldı” dedi.

“SAVAŞ DEVAM EDECEK”

Ordunun anlaşmaya destek verdiğini söyleyen Netanyahu, “Savaşa devam ediyoruz ve tüm hedeflere ulaşana kadar bunu sürdüreceğiz. Hamas’ı ortadan kaldıracağız, kaçırılanların hepsini geri getireceğiz ve Gazze’de İsrail’i tehdit eden hiçbir unsurun kalmayacağını garanti edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İLK ADIM”

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da anlaşmanın tüm rehinelerin serbest bırakılması için ilk adım olduğunu söyledi.

Hamas'ın elinde 219 İsrailli rehine olduğu ifade ediliyor. İsrail hapishanelerinde 2000'den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Ateşkes dahilinde 50 kadar İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor. Buna karşılık İsrail’in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakması bekleniyor.

BİR REHİNE ÖLDÜ

İsrail tarafından bu açıklamaların yapıldığı sırada Filistin İslami Cihad Örgütü, bir İsrailli rehinenin öldüğünü duyurdu.

İslami Cihad’a bağlı Kudüs Tugayları ölen esiri daha önce insani sebeplerden dolayı bırakma isteklerini dile getirdiklerini ancak “İsrail'in oyalaması sonucu kadının hayatını kaybettiğini” ifade etti.

“İSRAİL, ORDU GÜÇLERİNİ YENİDEN ORGANİZE EDECEK”

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun, Hamas ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasını kabul ettiğini belirterek, ateşkes günlerinin, Gazze Şeridi’nin güneyindeki karadan saldırı hazırlığı amacıyla ordu güçlerini yeniden organize etmek için kullanabileceğini duyurdu.

Haberde, “İsrail ordusunun şu aşamada çekinmeden anlaşmayı kabul ettiği söylenebilir. Orduda ateşkesin sahadaki güçleri yeniden organize etmek için kullanılabileceği söyleniyor. Kara manevrasının Gazze Şeridi’nin güneyine kadar genişletilmesine yönelik hazırlıklar da yapılıyor” ifadeleri kullanıldı.

“4 GÜNLÜK ATEŞKES”

KAN’a göre anlaşma, İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 150 Filistinli mahkumu serbest bırakması karşılığında 4 günlük ateşkes ve 4 gün içinde 50 İsrailli rehinenin (çocuk ve kadın) serbest bırakılmasını içeriyor.