Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşullarından dolayı hasar gören Hereke Vapur İskelesi'ndeki onarımın tamamlandığı Karamürsel-Hereke, Hereke-Karamürsel deniz ulaşım seferlerinin yarından itibaren devam edeceği bildirildi.19 Kasım'da iskelede meydana gelen hasar nedeniyle seferler geçici olarak iptal edilmişti.
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Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler yeniden başlayacak
Kocaeli'de olumsuz hava şartlarından dolayı hasar gördüğü için durdurulan Hereke Vapur İskelesi'ndeki feribot seferleri, onarım çalışmalarının ardından yarın yeniden başlayacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.