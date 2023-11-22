Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler yeniden başlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşullarından dolayı hasar gören Hereke Vapur İskelesi'ndeki onarımın tamamlandığı Karamürsel-Hereke, Hereke-Karamürsel deniz ulaşım seferlerinin yarından itibaren devam edeceği bildirildi.19 Kasım'da iskelede meydana gelen hasar nedeniyle seferler geçici olarak iptal edilmişti.