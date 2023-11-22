Türkiye, Galler’de istediğini aldı: EURO 2024’e lider gidiyoruz

EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda Galler ile Türkiye karşı karşıya geldi. A Milli Takım, Cardiff’te rakibiyle 1-1 berabere kalarak istediğini aldı. EURO 2024 biletini garantilemiş şekilde bu maça çıkan Türkiye, liderlik için gerekli olan 1 puanı almasını bildi.

Millilerimiz, 2 Aralık Cumartesi günü çekilecek olan EURO 2024 kurasına 2. torbadan katılacak.

MAÇA KÖTÜ BAŞLADIK

Gruptan çıkmak için kazanmaya ve Hırvatistan’ın kaybetmesine ihtiyacı olan Galler, maça hızlı bir giriş yaptı. Millilerimiz baskı altına alan ev sahibi takım 7. dakikada Neco Williams’ın golüyle 1-0 öne geçti. İstediği oyunu sahaya yansıtamayan Türkiye’de teknik direktör Montella, sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Uğurcan ile birlikte Abdülkadir’i de kenara alıp sahaya Altay ile Yusuf Yazıcı’yı aldı.

İKİNCİ YARIDA OYUNUN HAKİMİ OLDUK

İkinci yarıya Cenk-Zeki değişikliği başlayan milliler, topa sahip olarak rakibinin üstüne gitmeye başladı. Liderlik için beraberlik golünü arayan Ay-Yıldızlılar, oyuna 59’da Barış Alper’in yerine giren Kenan Yıldız’ın 69’da kazandığı penaltıyı 70’de filelere gönderen Yusuf Yazıcı ile skoru eşitledi: 1-1.

Golümüzden sonra Galler’in direnci ve inancı düşerken Türkiye daha rahat bir oyunla maçın sonunu getirdi.

Bu sonuçla Türkiye 8 maç sonunda 17 puanla EURO 2024 Elemeleri’ni lider tamamladı. Galler 12 puanda kalırken şampiyona hayallerine veda etti. Ermenistan’ı 1-0 yenen Hırvatistan da 16 puanla 2. sırada Almanya biletini kaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Galler etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu’nun geri pasında topu kapan Broadhead, sol taraftan ceza yayı önüne gelip plase bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

7. dakikada Galler öne geçti. Wilson’ın pasında sol kanatta topla buluşan Neco Williams, Ferdi’den sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun uzak köşeye plasesinde, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.42. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu’nun sağdan yaptığı ortada ön direkte yükselen Yusuf Yazıcı kafayla topu arka bölüme aktardı. Kale sahası önündeki Kerem Aktürkoğlu’nun topu düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

43. dakikada Roberts’ın uzun mesafeli taç atışında ceza sahası içinde topu kontrol eden Johnson’ın çaprazdan dönerek vuruşunda, kaleci Altay iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Mücadelenin ilk yarısı, Galler’in 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: sözcü