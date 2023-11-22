8 ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 22 Kasım Çarşamba İzmit, Derince, Çayırova, Başiskele, Karamürsel, Kandıra, Dilovası, Kartepe, olmak üzere 8 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar ise şu şekilde:
KOCAELİ
|İZMİT
|ALIKAHYA ATATÜRK, ALIKAHYA FATIH, ALIKAHYA MERKEZ, ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA FATİH, ALİKAHYA MERKEZ, DURHASAN, FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK, KARADENİZLİLER, ORHAN
|19 MAYIS CD., 2.BEZENDİ SK., ABDÜLHAMİT CD, AÇANGÜL SK., AHMET MÜFID BEY, AHMET MÜFİD BEY CD., AHMET YASEVİ CD., AKDERE CD., AKYÜZLER, ALTINOLUK SK., ARSLAN ÇAVUŞ SK., ASYA SK., BAĞLAR SK., BALKAN SK., BEŞPINAR SK., BUHARA CD., CANLI SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN CD., CEVHER DUDAYEV, CEVHER DUDAYEV CD., CEVİZLİ SK., CIVA, CİVA SK., ÇALDIRAN CD., ÇAMLIYAYLA CD., ÇAYKARA, ÇELEBİ MEHMET CD., ÇELİKSOY SK., ÇİÇEK PINAR SK., ÇİMENLİK SK., DEMİRLER SK., DEVRIM, DEVRİM SK., DUMANLI, DUMANLI SK., DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURSUN ÇAVUS, DURSUN ÇAVUŞ SK., EĞİTİM CD., ELA, ELA SK., ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK, ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK., ELMATEPE CD., ERDEMLER SK., ESENDERE SK., ESENLI, ESENLİ SK., ESKIPAZAR, ESKİPAZAR SK, ESKİPAZAR SK., EŞREF BİTLİS CD, EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ CD., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET BULVAR, FETİH SK., FINDICAK, FINDICAK SK., GAZI OSMAN, GAZİ OSMAN CD., GÖKMENLER SK., GÖLHİSAR SK., GÜLDALI, GÜLDALI SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSAH, GÜLŞAH SK., GÜRGENTEPE SK., HACI EYÜPLER, HACI EYÜPLER SK., HASAN ÇELEBİ SK., ILICA SK., İNCİRLİ SK., KAHVECİ CD., KARACALAR SK., KARACAOĞLAN SK., KARADEMİR SK., KARAMAN SK., KARAOĞLAN SK., KARAPINAR SK., KATIP ÇELEBI, KATİP ÇELEBİ CD., KEKLİK SK., KELESOGULLARI, KELEŞOĞULLARI SK., KEMERCİ SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., KIR SK., KOCA YUSUF PASA, KOCA YUSUF PAŞA SK., KORE CD., KÖRÜKTEPE CD., KÖSEOĞULLARI SK., KUBILAY, KUBİLAY SK., LALELİ SK., LOKMAN KERIM, LOKMAN KERIM SK., LOKMAN KERİM SK., MARULLAR SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD, MEHMET AKİF CD., MEHMET ÇAVUŞ CD., MEHRE SK., MERAM SK., MEVLANA, MUDANYA SK., MÜCAHITLER, MÜCAHİTLER SK., NARLIOĞLU SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., OĞUZHAN CD., OSMAN HAMDI BEY, OSMAN HAMDİ BEY CD., ÖYKÜM, ÖYKÜM SK., ÖZTÜRKLER SK., ÖZVATAN, PASADAYI, PAŞADAYI SK., RASİM EGEMEN SK., SABİHA GÖKÇEN CD., SABRİ USTA SK., SALKIM SK., SANCAR, SANCAR SK., SEDAT SİMAVİ CD., SEHIT YÜKSEL DINÇ, SEMERKANT, SEMERKANT CD., SENTÜRKLER SK., SEYYİT SK., SUBASI SK., SUBAŞI, SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., SÜRMENE SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT UMUT ŞENSOY SK., ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ, ŞEYH EDEBALİ CD., TASKENT, TAŞKENT CD., TAŞKIN SK., TEPE ÇIKMAZI SK., TEŞVİKİYE CD, TEŞVİKİYE CD., TOLGA SK., TURNAOGLU, TURNAOĞLU CD., UFUK, UFUK SK., ULUS CD., ÜNLÜ PINAR, ÜNLÜ PINAR CD., VAHDETTİN SK., VATAN, VELİ MAHMUT PAŞA CD., VEZİRHAN SK., YALIM SK., YAPRAKLI, YAPRAKLI SK., YEŞİLÇAY SK., YEŞİLDERE SK., YILDIZLAR, YILDIZLAR SK., YİĞİTLER SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YURTLAR SK.
|22.11.2023
|09:00
|13:00
|53733
|KOCAELİ
|DERİNCE
|KASIKÇI, KAŞIKÇI
|SARI HALILLER MEVKII, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER
|22.11.2023
|09:00
|17:00
|53739
|KOCAELİ
|İZMİT
|AKÇAKESE, ELMACIK, GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, SARIŞEYH, TOPLUCA, ÜĞÜMCE
|AKÇAKESE CUMHURIYET, AKÇAKESE KÖYÜ YOLU SK, ATATÜRK., ATATÜRK. CD., BEREN SK., BERİL SK., BESTE SK., BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇEŞME SK., ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, ELMACIK SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ESKİ KANDIRA CD., GAZI, GAZİ SK., GAZİ. SK., GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KAYIPLAR YOLU SK, KOCAKAYMAS ATATÜRK, KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE, KOCAKAYMAS KARANFIL, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KUYULAR SK, KUZULUK SK., NURCAN, NURCAN SK., PINAR SK., SARIOGLU MEVKII, SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞABANLAR MEVKİİ, ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER KÖYÜ YOLU SK, TOPLUCA SOFULAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|22.11.2023
|09:00
|11:00
|53768
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ATATÜRK, ŞEKERPINAR
|362. SK., 364. SK., 364/1., 364/2., 364/2. SK., 364/3., 364/3. SK., 364/4., 366., 366. SK., 368. SK., 381. SK., 381/1. SK., 383. SK., 383/1. SK., 383/2. SK., 383/3. SK., 385. SK., 387. SK., 389. SK., ÖRNEK SK.
|22.11.2023
|08:30
|11:00
|53792
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|AKSIGIN, AKSIĞIN, KAZANDERE, SERINDERE, SERİNDERE, TEPECİK
|AKSIGIN MERKEZ MEVKII, AKSIĞIN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARMANSIRT MEVKII, HARMANSIRT MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MEVKII, KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, PARSIK MEVKII, PARSIK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINDERE MERKEZ MEVKII, SERINDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEPECIK MERKEZ MEVKII, TEPECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|22.11.2023
|09:00
|17:00
|53794
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, YUVACIK YAKACIK
|BOSTAN, BOSTAN SK., BÜKRE SK., CEYLAN SK., ÇINARDERE, ÇINARDERE CD., GÜLAÇTI SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAMDI TASDEMIR, HAMDİ TAŞDEMİR CD., KARABULUT SK., KURTULUŞ CD., KUTUP SK., SEHIT TEVFIK, SİNEM SK., SU YOLU, SU YOLU SK., SÜNDÜZ SK., ŞEHİT TEVFİK SK., TAŞPINAR SK., YANIK SK., YAPRAK
|22.11.2023
|09:00
|17:00
|53798
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., GÜLERSOY SK., KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, PENDİK SK., SADIK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE CD.
|22.11.2023
|09:00
|17:00
|53830
|KOCAELİ
|İZMİT
|AKPINAR, DOĞAN, HATIPKÖY, HATİPKÖY, KARABAŞ, KOCATEPE, KULFALLI, YENİ
|10. SK., 110. SK., 12. SK., 14., 14. SK., 17., 18. SK., 20., AHMET ONBAŞI SK., AKPINAR MERKEZ MEVKII, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ALMİNA CD., ARPALIK, ARPALIK SK., AŞAĞIPINAR SK., AYAZ SK., BAŞYİĞİT SK., BEŞEVLER SK., DOYRAN SK., DUHAN SK., ENVER PAŞA CD., ERENLER, ESKİ DEĞİRMEN SK., GONCALAR SK., HAFIZ İBRAHİM SK., HARMAN ARKASI, HATİPKÖY CD., HATİPKÖY YOLU SK, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İSMAİL ÖZEN CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAHRAMAN SK., KAHVELER SK., KEMAL ÇELEBI, KEMAL ÇELEBİ CD., KOZA BAHÇELER SK., KULAKSIZ SK., KULFALLI, KULFALLI CD., LEVNİ CD., NARLIK SK., NATO CD., OKUL ARKASI SK., OKUL SK., ORMANKÖY KONUTLARI MEVKII, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRKİLER SK., PASALAR, PAŞALAR SK., PEHLİVAN SK., PİROĞLU SK., SADETTİN ESER SK., SADIKLAR SK., SAĞLAMLAR SK., STADYUM SK., SÜLEYMAN PASA, ŞEHİT ARİF MEYDAN SK., TOPÇULAR SK., YALÇINLAR, YALÇINLAR SK.
|22.11.2023
|09:00
|17:00
|53855
|KOCAELİ
|KANDIRA
|KERPE, KINCILLI
|11. SK., 9. SK., ANIL SK., ASIM AMCA, AZRA SK., ÇAMLIK SK., DUMLUPINAR SK., DURAK SK., GEBEŞ SK., GENÇLİK CD., HAKAN SK., İLBEY SK., KANAL SK., KANARYA SK., KAPTAN CD., KARANFİL SK., KAYALIK SK., KERPE LIMAN, KERPE MARTI, KONAK SK., KUTLU SK., LİMAN SK., MANOLYA SK., MARTI SK., MERDİVEN SK., MIÇO CD., MOTEL SK., NAZ ÇIKMAZI SK., PAPATYA SK., ŞİMŞEK SK., TEK SK.
|22.11.2023
|09:00
|17:00
|53857
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇAOVA, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLİ
|ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER
|22.11.2023
|09:00
|17:00
|53880
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|DILOVASIOSB, MİMAR SİNAN
|502. SK., 503. SK., 504/1. SK., 513/1. SK., 513/2. SK., ASALET, BAĞDAT CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., YUNUS EMRE(OSB'DE KALIYOR) CD.
|22.11.2023
|09:00
|14:00
|53881
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|KAYAPINAR
|ÇINAR CD., PALANGA, PALANGA CD., SÖĞÜT SK.
|22.11.2023
|14:00
|17:00
|53899
|KOCAELİ
|KARTEPE
|MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK
|ÇALIK, ÇALIK SK., ÇİFTLİK CD., İZMİT CD.
|22.11.2023
|09:00
|16:00
|53908
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN, SUADİYE
|BALABAN CUMHURİYET CD., BELLİSAN SK., CEVİZLİK EVLERİ SK., DEMİRCİLER SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., FERHAT AĞA SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, RAUF EFENDİ SK., SUBAŞILAR SK.
|22.11.2023
|09:00
|17:00
|53943
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, AYDINLIK, BULDUK, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, EĞERCİLİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE
|AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKII KÜME EVLER, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVL, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKII, KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PIRAHMETLER MEVKII, PİRAHMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII, YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER
|22.11.2023
|12:30
|17:30
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