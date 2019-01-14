Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 00:14 TSİ- Siyaset G: Bugün 00:15 TSİ

Zeybek, Bilecik adaylarını tanıttı

AK Parti MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek: "AK Parti hükümetleri de ülkemizi 2023'e taşımak için aşkla heyecan ile coşku ile çalışmış ve neticede yerel yönetimlerle hükümet uyumuyla ayağa kalkan şehirler vücut bulmuştur"

Video için play'e tıklayın

AK Parti'nin Bilecik'te 7 ilçe ve 3 belde belediye başkan adayı törenle tanıtıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, AK Parti'nin sloganının "Halka hizmet Hak'ka hizmet" olduğunu söyledi.

Zeybek, AK Parti yerelde büyük bir dönüşüm ve değişim oluşturduğunu belirterek, "Milletimizin belediyecilik adına hasret kaldığı her ihtiyacını gidermek için birçok başarılı çalışmayı hayata geçirmiştir. AK Parti hükümetleri de ülkemizi 2023'e taşımak için aşkla heyecanla çoşkuyla çalışmış ve neticede yerel yönetimlerle hükümet uyumuyla ayağa kalkan şehirler vücut bulmuştur." diye konuştu.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da AK Parti'nin, kökü Malazgirt'e dayanan ve 1071'de Türklerin Anadolu'ya girişine dayanan bir medeniyetin temsilcilerinin yeni dönem içinde 14 Ağustos 2001'de adını koydukları bir davanın adı olduğunu vurguladı.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can da hep birlikte daha güzele ve iyiye ulaşmak adına canla başla ilk günkü heyecanla 2023 Bilecik'ini, Türkiyesi'ni hep beraber inşa etmek için gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.

1016427-1547414013-1547414081.jpg?

Emine Zeybek, programda daha sonra 7 ilçe ile 3 beldenin adaylarını açıkladı.

Açıklamaya göre, Bozüyük ilçesi Fatih Bakıcı, Gölpazarı ilçesi Hayri Suer, Söğüt ilçesi Osman Yılmaz, Yenipazar ilçesi Zafer Atılgan, Osmaneli ilçesi Mustafa Kürek, İnhisar Mehmet Kepez ve Pazaryeri ilçesi adayı Muzaffer Yalçın oldu.

Ayrıca, Bilecik merkez Vezirhan beldesi Kemal Gergin, Bayırköy beldesi Mustafa Yaman ile Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi adayı da Selim Tuna olarak açıklandı.

Tüm adaylar programın sonunda toplu fotoğraf çektirdi.

Bugün 00:14 TSİ AA Bilecik- Siyaset 67 Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Ücretli poşet uygulamasını doğru buluyor musunuz?
AKP'li Sibel Gönül'den MHP'li Köse'ye ziyaret mask
AKP'li Sibel Gönül'den MHP'li Köse'ye ziyaret
Erdoğan'ın Antikkapı'daki yemek programı iptal! mask
Erdoğan'ın Antikkapı'daki yemek programı iptal!
Hürriyet, rakibi Sibel Gönül'ü yorumladı mask
Hürriyet, rakibi Sibel Gönül'ü yorumladı
Erdoğan, Sibel Gönül’ü başkan olarak çağırdı mask
Erdoğan, Sibel Gönül’ü başkan olarak çağırdı
CHP Körfez'de Bozkurt Uslu geri çekiliyor mask
CHP Körfez'de Bozkurt Uslu geri çekiliyor
CHP Körfez'de aday tanıtımı ertelendi mask
CHP Körfez'de aday tanıtımı ertelendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
İşte AKP'nin adayları! mask
İşte AKP'nin adayları!
AKP'nin başkan adaylarını tanıyalım mask
AKP'nin başkan adaylarını tanıyalım
Kar geri dönüyor mask
Kar geri dönüyor
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki mask
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek mask
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli ziyareti öncesi sert sözler! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli ziyareti öncesi sert sözler!

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan komşuda mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan komşuda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen 13 yaşındaki çocuk göz yaşlarına boğuldu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen 13 yaşındaki çocuk göz yaşlarına boğuldu
Erdoğan'dan Kocaeli'de adaylara talimat "Adresleri bulun" mask
Erdoğan'dan Kocaeli'de adaylara talimat "Adresleri bulun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin belediye başkan adaylarını açıkladı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin belediye başkan adaylarını açıkladı
İzmit Körfezi'ne flamingo akını mask
İzmit Körfezi'ne flamingo akını
Bursa Kent İskender’in ilk şubesi açıldı mask
Bursa Kent İskender’in ilk şubesi açıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL