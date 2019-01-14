Zeybek, Bilecik adaylarını tanıttı

AK Parti'nin Bilecik'te 7 ilçe ve 3 belde belediye başkan adayı törenle tanıtıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, AK Parti'nin sloganının "Halka hizmet Hak'ka hizmet" olduğunu söyledi.

Zeybek, AK Parti yerelde büyük bir dönüşüm ve değişim oluşturduğunu belirterek, "Milletimizin belediyecilik adına hasret kaldığı her ihtiyacını gidermek için birçok başarılı çalışmayı hayata geçirmiştir. AK Parti hükümetleri de ülkemizi 2023'e taşımak için aşkla heyecanla çoşkuyla çalışmış ve neticede yerel yönetimlerle hükümet uyumuyla ayağa kalkan şehirler vücut bulmuştur." diye konuştu.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da AK Parti'nin, kökü Malazgirt'e dayanan ve 1071'de Türklerin Anadolu'ya girişine dayanan bir medeniyetin temsilcilerinin yeni dönem içinde 14 Ağustos 2001'de adını koydukları bir davanın adı olduğunu vurguladı.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can da hep birlikte daha güzele ve iyiye ulaşmak adına canla başla ilk günkü heyecanla 2023 Bilecik'ini, Türkiyesi'ni hep beraber inşa etmek için gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.

Emine Zeybek, programda daha sonra 7 ilçe ile 3 beldenin adaylarını açıkladı.

Açıklamaya göre, Bozüyük ilçesi Fatih Bakıcı, Gölpazarı ilçesi Hayri Suer, Söğüt ilçesi Osman Yılmaz, Yenipazar ilçesi Zafer Atılgan, Osmaneli ilçesi Mustafa Kürek, İnhisar Mehmet Kepez ve Pazaryeri ilçesi adayı Muzaffer Yalçın oldu.

Ayrıca, Bilecik merkez Vezirhan beldesi Kemal Gergin, Bayırköy beldesi Mustafa Yaman ile Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi adayı da Selim Tuna olarak açıklandı.

Tüm adaylar programın sonunda toplu fotoğraf çektirdi.