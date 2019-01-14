AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi

Kocaeli Vanlılar Derneği'nin kahvaltı programına AKP İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül ve CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ilk kez bir araya geldi. Gönül’ün kürsüden yaptığı konuşmada CHP’li Hürriyet’e göndermede bulunması ise ortamı gerdi. Gönül, "Kocaeli’de bir milletvekili düşünün, seçilmiş ve Ankara’ya gitmiş. Ardından belediye başkan adayı olarak İzmit’e gelmiş. 'Ben iktidar olmayayım ama ben kaybetmeyeyim.' Muhalefetin bulunduğu durum tam olarak budur” diyerek Hürriyet’e yüklendi. Sibel Gönül daha sonra salondan ayrıldı.

SİBEL GÖNÜL'E CEVAP VERMEYECEĞİM

Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Sibel Gönül’e cevap vermeyeceğim çünkü sizlere saygım var. Mesele birbirimize doğruyu konuşabilmek. Bu dönem kimseyi kutuplaştırmadan geçirilmesi gereken bir dönem” diye konuştu.

PARTİNİN TASARRUFUNU SORGULUYORSUN

İşte bu toplantının basına yansıması sonrası AKP Gebze Belediye Başkan aday adayı Yüksel Ercan, Sibel Gönül’ü eleştirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ercan şunları söyledi: “AK Partinin İzmit Belediye başkan adayı Sibel Gönül, CHP izmit adayı Fatma Kaplan Hürriyet'e cevap vereceğim derken yurt genelinde durduk yerde Binali Yıldırım ve Mehmet Özhaseki’yi tartışmaya açtı. Böyle bir tedbirsizlik olurmu.? 1.İki Büyük şehrin adayını tartışmaya açıyorsun 2.Anayasanın emri olan Belediye başkan adayı olacak milletvekillerinin istifa etmesine gerek yoktur diyerek bir yerde mensubu olduğun AK Partinin tasarrufunu sorguluyorsun. Dakika bir gol bir.. Allah Tayyip Erdoğan’ın yardımcısı olsun” dedi.