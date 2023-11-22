Hafriyat kamyonunu rüşvete bağlayan 39 polis tutuklandı

İstanbul Emniyet müdürlüğünde görevli çoğunluğu trafik polislerinden oluşan 142 kişi, hafriyat kamyonlarını aylığa bağlayıp rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bunlardan 39’u tutuklandı.

RÜŞVET KARŞILIĞI AŞIRI YÜKE GÖZ YUMMUŞLAR

Bu kişilerin taş ocaklarından ve bunun gibi alanlardan rüşvet karşılığında aşırı yük almasına göz yumdukları saptandı.

Kaynak: SÖZCÜ