Hafriyat kamyonunu rüşvete bağlayan 39 polis tutuklandı

İstanbul Emniyet müdürlüğünde görevli çoğunluğu trafik polislerinden oluşan 142 kişi, hafriyat kamyonlarını aylığa bağlayıp rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bunlardan 39’u tutuklandı.
RÜŞVET KARŞILIĞI AŞIRI YÜKE GÖZ YUMMUŞLAR
Bu kişilerin taş ocaklarından ve bunun gibi alanlardan rüşvet karşılığında aşırı yük almasına göz yumdukları saptandı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.