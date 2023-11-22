Eski ÖSYM Başkanı Demir için istenen ceza belli oldu

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in “FETÖ üyeliği” ve “zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma” suçlarından yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Savcı, Demir’in “görevi kötüye kullanma” suçunun örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, sanığın “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, mütalaasında, Demir’in FETÖ’nün ÖSYM yapılanmasında yer aldığını, örgüt üyelerine sınav sorularının sızdırılmasında aktif rol oynadığını belirtti. Savcı, Demir’in, ÖSYM’nin güvenlik tedbirlerini zayıflatarak, soruların sızdırılmasına imkan sağladığını kaydetti.

Demir’in avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, Demir’e esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için ek süre verilmesine hükmederek, duruşmayı 15 Şubat 2024’e erteledi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin iddianamesinde yer verilen bilirkişi raporuna göre, ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında yapılan sınavlarda soru sızdırıldı.

Sorular, matbaaya gönderilmek üzere “Sır cihazı” adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM’nin bilgisayarlarına kurulan ProNMS ve Lumension adlı programlarla arka planda kaydedildi.

Bu şekilde elde edilen sorular, kurumda görevli örgüt mensuplarınca FETÖ’nün sözde ÖSYM imamı Bekir Şimşek’e ulaştırıldı.

Soruşturma açıldığı bilgisine ulaşan örgüt mensupları, ÖSYM’deki bilgisayarlara geri dönülemeyecek şekilde 35 kez format attı.

Buna rağmen bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulundu.

Soruların bu şekilde sızdırıldığı dönem ÖSYM başkanı olan Demir’in, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmak” suçlarından cezalandırılması talep edildi.