|Saat
|Sıcaklık (°C)
|Hissedilen Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)
|Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
|ÇARŞAMBA 06.00 - 09.00
|12
|12
|73
|4
|14
|ÇARŞAMBA 09.00 - 12.00
|20
|20
|58
|4
|17
|ÇARŞAMBA 12.00 - 15.00
|22
|22
|57
|3
|15
|ÇARŞAMBA 15.00 - 18.00
|19
|19
|69
|4
|12
|ÇARŞAMBA 18.00 - 21.00
|16
|16
|81
|4
|16
|ÇARŞAMBA 21.00 - 24.00
|14
|14
|89
|2
|15
- Gündem
Kocaeli'de bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bugün Kocaeli'de Sağanak Yağmur var. Sıcaklık ise 22 derece olarak ölçüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.