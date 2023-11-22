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Kocaeli'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bugün Kocaeli'de Sağanak Yağmur var. Sıcaklık ise 22 derece olarak ölçüldü.
Kocaeli'de bugün hava nasıl olacak? mask

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
ÇARŞAMBA 06.00 - 09.00121273414
ÇARŞAMBA 09.00 - 12.00202058417
ÇARŞAMBA 12.00 - 15.00222257315
ÇARŞAMBA 15.00 - 18.00191969412
ÇARŞAMBA 18.00 - 21.00161681416
ÇARŞAMBA 21.00 - 24.00141489215
# Hava durumu

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