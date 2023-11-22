22 Kas 2023 - 08:42 - Gündem

Kocaeli'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bugün Kocaeli'de Sağanak Yağmur var. Sıcaklık ise 22 derece olarak ölçüldü.