Türkiye'de piyasa kapalıyken yükselişe geçtiler

Doların satış fiyatı, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,78'e kadar yükseldi. Serbest piyasada dolar 28,78 liradan, Euro ise 31,60 liradan haftanın ikinci işlem gününe başladı. Dolar, saat 07.50 itibarıyla 28,80'den işlem görüyor. Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 31,42 TL seviyelerinde seyrediyor. Dolar/TL kuru pazartesi gününü 28,73 lirayla kapatmıştı. Euro/TL kuru ise 31,4671 lirayla günü tamamlamıştı.
Kaynak: GAZETE DUVAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.