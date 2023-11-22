- Ekonomi

Türkiye'de piyasa kapalıyken yükselişe geçtiler

Euro sabahın erken saatlerinde 31 liranın üzerine çıkarken dolar da aynı dakikalarda kendi rekoruna yaklaştı.
Türkiye'de piyasa kapalıyken yükselişe geçtiler mask

Doların satış fiyatı, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,78'e kadar yükseldi. Serbest piyasada dolar 28,78 liradan, Euro ise 31,60 liradan haftanın ikinci işlem gününe başladı. Dolar, saat 07.50 itibarıyla 28,80'den işlem görüyor. Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 31,42 TL seviyelerinde seyrediyor. Dolar/TL kuru pazartesi gününü 28,73 lirayla kapatmıştı. Euro/TL kuru ise 31,4671 lirayla günü tamamlamıştı.

Kaynak: GAZETE DUVAR
# türkiye, euro, Dolar

- Ekonomi

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