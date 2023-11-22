22 Kas 2023 - 08:57 - Ekonomi

Altın fiyatları rekor tazeledi!

Ons altın fiyatı, geçtiğimiz gün 1.994 dolara kadar yükselirken gram altın fiyatları da rekor seviyesini yeniledi. 23 Kasım Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı Kasım ayı politika faizinin altın fiyatlarındaki son durumu nasıl etkileyeceği merak ediliyor.