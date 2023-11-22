- Ekonomi

Altın fiyatları rekor tazeledi!

Ons altın fiyatı, geçtiğimiz gün 1.994 dolara kadar yükselirken gram altın fiyatları da rekor seviyesini yeniledi. 23 Kasım Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı Kasım ayı politika faizinin altın fiyatlarındaki son durumu nasıl etkileyeceği merak ediliyor.
Altın fiyatları rekor tazeledi! mask

GRAM ALTIN FİYATI

1.849,05

1.849,31

ÇEYREK ALTIN FİYATI

2.958,49

3.023,63

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.996,70

1.996,96

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

11.834,34

12.058,22

YARIM ALTIN FİYATI

5.898,68

6.047,60

ATA ALTIN FİYATI

12.455,12

12.771,30

Kaynak: HABERTÜRK.COM
# cumhuriyet

- Ekonomi

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