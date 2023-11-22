Altın fiyatları rekor tazeledi!

GRAM ALTIN FİYATI
1.849,05
1.849,31
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.958,49
3.023,63
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.996,70
1.996,96
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.834,34
12.058,22
YARIM ALTIN FİYATI
5.898,68
6.047,60
ATA ALTIN FİYATI
12.455,12
12.771,30
Kaynak: HABERTÜRK.COM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.