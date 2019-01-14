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Komşuda korkutan PATLAMA!

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Çaybaşı Değirmendere mevkiinde  doğalgaz hattında meydana geldiği düşünülen yangın üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevkedildi.

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinin dağlık bölgesinde yangın çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Sakarya Valisi Hamdi Nayir, "Olayın doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz. Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Şu anda can kaybı, yaralanma yok. Hem doğalgaz ekipleri hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı." dedi.

Bugün 08:39 TSİ - Asayiş 249 Okunma

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