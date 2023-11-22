Pişirmeden önce yıkamamanız gereken 5 yiyecek

DONDURULMUŞ ÜRÜNLER
Dondurulmuş meyve ve sebzelerin herhangi bir ek yıkamaya gerek kalmadan doğrudan kullanabilirsiniz.
Ek olarak bezelye, fasulye veya brokoli gibi dondurulmuş sebzeler genellikle torbalamadan önce kısa bir süre pişirilir ve haşlama işlemine tabi tutulur. Kaynar suya veya buhara bu kısa süreli daldırma, ürünün daha da sterilize edilmesini sağlarken aynı zamanda koruma sürecine de yardımcı olur.
MANTAR
Mantarların ıslanması bakteriyel açıdan sorun yaratmaz ancak mantarlar fazlasıyla su tutar bu yüzden yemeğin lezzetini etkiler. Mantarları ıslatmak yerine nemli bir peçete ile silebilirsiniz.
YUMURTA
Yumurtaları yıkamaktan kaçının çünkü yumurta kabukları, henüz fabrikadayken antibakteriyal olması için kaplanır. Yumurtayı yıkamak bu koruyucu özelliği bozabilir ve bakterilerin çoğalmasına neden olabilir.
MAKARNA
Makarna bakteri riski taşımaz ancak pişirmeden önce veya sonra makarnayı durulamak; içinde nişastanın çıkmasına ve makarnanın tadının değişmesine neden olabilir.
ÇİĞ ET
Kırmızı et, tavuk eti veya balık fark etmeksizin; çiğ eti yıkamak oldukça zararlıdır. Çiğ eti yıkadığınızda çapraz bulaşma sayesinde bakterileri tüm mutdağınıza fazla bulaştırmış olursunuz.
Kaynak: Cookist
Kaynak: HABERTÜRK.COM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.