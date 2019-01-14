Palu ailesinden 1 kişi serbest, 6 kişi tutuklandı

BABA DIŞINDA HEPSİ TUTUKLANDI
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael adliyeye sevk edildi. Baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer aile fertleri ise tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz