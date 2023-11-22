- Asayiş

Balıkesir'de deprem!

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Balıkesir'de deprem! mask

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 08.33 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 13.2 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
# Deprem, korkutan deprem, Balıkesir

- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.913.528 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL