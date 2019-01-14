"Ablamı öldürdüm" demişti, baba olayı itiraf etti...

Gebze ilçesinde, Sinan G. (25), ablası Suzan Keleş'i (28) tabancayla başından vurarak öldürdü. Olay dün gece saatlerinde, Köşklü Çeşme Mahallesi 553 Sokak'ta meydana geldi. Sinan G. evlerinde, evli ablası Suzan Keleş'i tabanca ile ateş ederek başından vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Suzan Keleş'in öldüğü belirlendi. Ailesi, cinayeti Sinan G.'nin işlediğini, olayın ardından tabanca ile birlikte kaçtığını söyledi. Sinan G. adliyeye giderek teslim oldu. Sinan G.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine babası Ali Osman G., annesi, eşi ve eniştesi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
BABA İTİRAF ETTİ VE TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST
Ablası Suzan Keleş'i (28) öldürdüğü iddiasıyla adliyeye giderek teslim olan Sinan G.'nin çelişkili ifadeleri üzerine babası Ali Osman G.(65), Suzan Keleş'in eşi Cafer K., annesi Asiye G., ablası Sultan U., ablasının eşi Hikmet U.'nun ifadeleri alındı. Asiye G., Sultan U. ve tanık B.G. ifadeleri alınarak savcının talimatı ile serbest bırakıldı. Sinan G., Ali Osman G., Hikmet U. ve Cafer K. ise adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan Hikmet U. ve Cafer K. serbest bırakılırken, cinayeti üstlenmeye çalıştığı anlaşılan Sinan G., adli kontrolle serbest bırakıldı. Baba Ali Osman G. ise tutuklandı.
BORÇLARI NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ
Ali Osman G.'nin kızının borçlarını ödediğini, ancak yeni borçları nedeniyle tartıştığını, bu nedenle çıkan tartışma sonucu kızını öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Olayın ardından ise Sinan G.'nin tabancayı alarak adliyeye gidip suçu üstlenmeye çalıştığı ortaya çıktı.
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Yorumlar
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Hamiyet Sahin - geçtiğimiz günlerde ulusal basın tv lerde gündeme oturan bir çocuğun köpek tarafından ısırıldığı ve öldüğü haberini biliyoruz.(köpek saldırısından kaynaklandığı tam bir otopsi raporu ile ispatlanmadığı halde)çocuğun cenazesinde hayvanlara merhamet edin diyen müftü linç ediliyordu öfkeli kalabalık tarafından.3,5 gün sonra yine kayseride 14 yaşında adam öz annesini vurarak öldürdü.bu gün gazetenizde 2 kurşunlama vakası haberini okuyoruz.Her gün onlarca insan silahla öldürülüyor.Tamda bu günlerde MKE mermide %50 indirime gidiyor.Bireysel silahlanma tam gaz giderken,kimse rahatsız değil.Bireysel silahlanmaya kızan öfkelenen yok.Ama melekeleri olmayan bir canlıya öfke ve kusulan nefret hafızalarımıza kazındı.Bireysel silahlanmayı yasaklansın.bu silahlar kesinlikle türüne hayvan denen bir canlının bedenine doğrultuluyor.DEDEMANLAR 25 yıldır kampanya başalattı.Bireysel silahlanmaya hayır diye.www.umut.org.tr
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