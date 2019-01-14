İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 10 yıllık icraatlarını anlatacak. Doğan’ın 10 yıllık İzmit Belediye Başkanlık görevi sırasında yaptıklarını anlatacağı toplantı 15 Ocak Salı günü saat 09.30 da SEKA Park 2. Etap’taki Deniz Restaurant’ta gerçekleştirilecek. Başkan Doğan’ın toplantısına katılımın yoğun olması bekleniyor.
Bugün 09:08 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:20 TSİ
Doğan, 10 yılını anlatacak
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 10 yıllık icraatlarını anlatacak.
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Yorumlar
(1 )
demli çay - araç çekme üstün başar, otopark mafyasına teslimiyet....
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