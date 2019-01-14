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Bedia Akartürk, hastaneye kaldırıldı

Türk halk müziğinin duayen isimlerinden Bedia Akartürk gribal enfeksiyon tanısıyla bu sabah özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Türk Halk Müziğinin ünlü isimlerinden 78 yaşındaki Bedia Akartürk gribal enfeksiyon tanısıyla bu sabah Özel Medicana Bursa Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 2 gün önce rahatsızlanan ve bu sabah öksürük ve soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Akartürk'e gribal enfeksiyon tanısı konuldu. İlaç ve serum tedavisine başlayan doktorlar, Bedia Akartürk'ü tedbir amaçlı Kulak Burun Boğaz kliniği servisine yatırdı.

"ÖNEMLİ BİRŞEY YOK"

Ziyaretçi akınına uğrayan Bedia Akartürk, önemli bir hastalığının olmadığını belirterek "Önemli bir şey değil, grip Allah'a çok şükür. Allah kötü hastalıklardan korusun. Ancak gribal enfeksiyon olduğu için Doktorlarım bırakmadı. Hastanede yatmam gerektiğini yoğun tedavi programı uygulayacaklarını belirttiler. Sağolsunlar çok iyi ilgileniyorlar. Her dakika kontrol ediyorlar. öksürük ve soğuk algınlığı şikayetiyle geldim hastaneye. Şu an tedavime devam ediliyor. Doktorlarım yarın son durumuma bakacaklar, duruma göre bir kaç gün daha tedavime devam edecekler. Sevenlerim korkmuş, korkacak bir şey yok Allah'a şükür. Allah sağlık versin. Ben daha halkımla, dinleyicilerimle birlikteyim her zaman için."  dedi. Akartürk, sanatçı dostlarının da kendisini yalnız bırakmadığını belirterek sürekli telefonla görüştüklerini söyledi.

Bugün 09:19 TSİ - Gündem 808 Okunma

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