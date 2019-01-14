Şahin Talus, helallik istedi

AKP Başiskele İlçe eski Başkanı Şahin Talus, Başiskele Belediye Başkan aday adayı olmuştu. Aday tanıtım toplantısında bugün Yasin Özlü'nün adı okundu. Talus, bugün bir mesaj yayımlayarak helallik istedi. Talus, şunları söyledi: "Değerli dava arkadaşlarım; milletimizin vicdanın sesi liderimiz Sn. Recep Tayyip Erdoğan‘ın misyon ve vizyonu çerçevesinde bu yolda beraber kurucu ilçe yöneticiliği, il başkan yardımcılığı ve sizin desteğinizle ilçe başkanlığı yaptım. Belediye başkan aday adaylığımızda göstermiş olduğunuz sevgi ve desteğe teşekkür ediyor, başkan adayımız olan Yasin Özlü kardeşimize başarılar diliyorum. Hakkınızı helal edin."