AKP Başiskele İlçe eski Başkanı Şahin Talus, Başiskele Belediye Başkan aday adayı olmuştu. Aday tanıtım toplantısında bugün Yasin Özlü'nün adı okundu. Talus, bugün bir mesaj yayımlayarak helallik istedi. Talus, şunları söyledi: "Değerli dava arkadaşlarım; milletimizin vicdanın sesi liderimiz Sn. Recep Tayyip Erdoğan‘ın misyon ve vizyonu çerçevesinde bu yolda beraber kurucu ilçe yöneticiliği, il başkan yardımcılığı ve sizin desteğinizle ilçe başkanlığı yaptım. Belediye başkan aday adaylığımızda göstermiş olduğunuz sevgi ve desteğe teşekkür ediyor, başkan adayımız olan Yasin Özlü kardeşimize başarılar diliyorum. Hakkınızı helal edin."
Bugün 09:46 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:37 TSİ
Şahin Talus, helallik istedi
AKP Başiskele Belediye Başkan Aday Adayı Şahin Talus, helallik istedi.
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Bugün 09:46 TSİ - Gündem 396 Okunma
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Yorumlar
(1 )
kamil - başkanım sen gönüllerin başkanısın siyasette ve doktorluk hizmet hayatında insanların gönlünü kazandın bu değer hiç birşeyle ölçülmez sinin gibi insanlarda parmak sayısı kadardır her zaman dik yürü
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