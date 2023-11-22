“TEK SUÇLU MURAT AYDIN’DIR; ARTIK KONU MANKENİ OLMUŞTUR, ÇEKİP GİTMELİDİR”

-Kibarcik: Evet başkan kentinin takımlarının haklarını koruyamıyorsan koltuğu terk et…

-Okuyucu: Bu arkadaş adeta konu mankeni. Kentin menfaatini koruyamayacaksan terk o makamı vesselam…

-Turan Turan..doktor: Her sorun da Murat Aydın da. Bizi Ankara’da yalnız bırakan, hiç destek vermeyen siyasileri kimse konuşmuyor. Kullarspor isyanında haklı da, hedef KASKF değil,TASKK’dur. Kulüplere KASKF sahip çıkacak. Murat Aydını eleştiririz de bu hakem konusu MHK’nın amatör atamalarının sorunu. Yani sorun Ankara’da. Hep beraber bu işe isyan etmeliyiz. Kocaeli Ankara’da yok. Suçlu siyasiler ve KASKF’dur. Güzel bir toplantı gerek. Herkesin elini taşın altına koyması gerekir…