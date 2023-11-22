Millilerin EURO 2024'teki muhtemel rakipleri belli oldu!

Avrypa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu Galler deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki muhtemel rakipleri belli oldu. A Milli Takım ikinci torbada yer alıyor.

LİDER TAMAMLADIK!

A Milli Futbol Takımımız, grup liderliği için gittiği Cariff'ten lider döndü. Ay-Yıldızlılar, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunu lider tamamladı. Neco Williams ile öne geçen Galler'e 70. dakikada Yusuf Yazıcı'nın penaltı golüyle karşılık verdik. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

TARİHTE BİR İLKİ BAŞARDIK

A Milli Futbol Takımı tarihinde 6'ncı kez katılacağı Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilk kez eleme grubunu lider olarak tamamlayarak katılacak.

A Milli Takım ilk kez katıldığı 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubunu İsviçre'nin ardından ikinci sırada tamamlamıştı. 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Almanya'nın ardından ikinci sırada katılan Ay-Yıldızlılar; EURO 2008 Elemelerinde grubunu Yunanistan'ın ardında ikinci sırada tamamlamıştı.

EURO 2016'ya mucizevi bir şekilde katılan A Milli Takım grubunu 3. sırada tamamlamasına rağmen gruplarını 3. sırada tamamlayan takımların en iyisi olan A Milli Futbol Takımı doğrudan 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanmıştı.

EURO 2020'de Fransa ile aynı grupta yer alan Ay-Yıldızlılar, güçlü rakibinin ardından grubunu ikinci sırada tamamlayarak koronavirüs sebebiyle 2021'de düzenlenen turnuvaya katılım hakkı kazanmıştı.

TORBALAR BELLİ OLDU! İŞTE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

A Milli Futbol Takımı grubunu lider olarak tamamladı ve EURO 2024'e ikinci torbadan katıldı.

A Milli Takım'ın yer aldığı ikinci torbada Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya ve Avusturya yer aldı.

İşte torbalar ve A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri:

1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya

2. TORBA: TÜRKİYE, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. TORBA: Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya, Hollanda, İskoçya

4. TORBA: Sırbistan, İtalya, İsviçre, Play-Off Kazananı A, Play-Off Kazananı B ve Play-Off Kazananı C

Kaynak: MİLLİYET