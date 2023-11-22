Millilerin EURO 2024'teki muhtemel rakipleri belli oldu!

Avrypa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu Galler deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki muhtemel rakipleri belli oldu. A Milli Takım ikinci torbada yer alıyor.
LİDER TAMAMLADIK!
A Milli Futbol Takımımız, grup liderliği için gittiği Cariff'ten lider döndü. Ay-Yıldızlılar, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunu lider tamamladı. Neco Williams ile öne geçen Galler'e 70. dakikada Yusuf Yazıcı'nın penaltı golüyle karşılık verdik. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.
TARİHTE BİR İLKİ BAŞARDIK
A Milli Futbol Takımı tarihinde 6'ncı kez katılacağı Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilk kez eleme grubunu lider olarak tamamlayarak katılacak.
A Milli Takım ilk kez katıldığı 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubunu İsviçre'nin ardından ikinci sırada tamamlamıştı. 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Almanya'nın ardından ikinci sırada katılan Ay-Yıldızlılar; EURO 2008 Elemelerinde grubunu Yunanistan'ın ardında ikinci sırada tamamlamıştı.
EURO 2016'ya mucizevi bir şekilde katılan A Milli Takım grubunu 3. sırada tamamlamasına rağmen gruplarını 3. sırada tamamlayan takımların en iyisi olan A Milli Futbol Takımı doğrudan 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanmıştı.
EURO 2020'de Fransa ile aynı grupta yer alan Ay-Yıldızlılar, güçlü rakibinin ardından grubunu ikinci sırada tamamlayarak koronavirüs sebebiyle 2021'de düzenlenen turnuvaya katılım hakkı kazanmıştı.
TORBALAR BELLİ OLDU! İŞTE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ
A Milli Futbol Takımı grubunu lider olarak tamamladı ve EURO 2024'e ikinci torbadan katıldı.
A Milli Takım'ın yer aldığı ikinci torbada Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya ve Avusturya yer aldı.
İşte torbalar ve A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri:
1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya
2. TORBA: TÜRKİYE, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya
3. TORBA: Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya, Hollanda, İskoçya
4. TORBA: Sırbistan, İtalya, İsviçre, Play-Off Kazananı A, Play-Off Kazananı B ve Play-Off Kazananı C
Kaynak: MİLLİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.