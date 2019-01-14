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Hürriyet: Bu kente kavga değil HUZUR lazım

Kocaeli Sivaslılar Derneğini ziyaret eden CHP İzmit Belediyesi Başkan adayı Hürriyet, “Bu kente lazım olay şey kavga değil, huzur” dedi.

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CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, ilçe Yöneticisi Arda Başaran ve CHP geçmiş dönem İl Başkanlarından Necat Çakır Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Nevzat Kaleli ve yönetimini ziyaret etti.

BU KENTTE İNSANLARIN BEKLEDİĞİ UFAK BİR TEBESSÜM

Ziyarette konuşan CHP İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Evladıma onurlu bir soyadı bırakmak için mücadele ediyorum. Milletvekilliğim boyunca aynı mücadeleyi verdim, Allah nasip ederse Belediye Başkanlığı görevinde de aynı mücadelenin içinde olacağım. İnsani değerler çerçevesinde elimizden geleni yapacağım. Sivil toplum, dernekler, hemşerilerimiz bizden ne bekliyor bunları bilmek zorundayız, bilmek zorundayız ki birlikte hareket edebilelim. İletişimin çok önemli olduğunu düşünenlerdenim. Konuşabilmenin, paylaşabilmenin, çok kıymetli olduğunun farkındayım. Bunu siyasete de uygulayabilmek çok önemli. Zaten gergin bir toplum var ve etrafımızda mutsuz insanlar var. İnsanların beklediği ufak bir tebessüm. Bazen küçücük bir iyilik bile insanları mutlu edebiliyor. İnsanların hayatını kolaylaştıralım, yaşamlarına dokunalım, birbirimizi dinleyelim bu bile çok kıymetli bir şey” dedi

KUTUPLAŞTIRMAYI BİTİRECEĞİZ”

Konuşmasına devam eden İzmit Belediye Başkanı adayı Hürriyet, “Bu kenti yaşıyor hale getirmeli ve vizyon katmalıyız. İzmit’i cazibe merkezi haline getirebilecek, turizmini geliştirecek, esnafına, memuruna, çiftçisine yeni istihdam alanları yaratacak kaynaklar bulmalıyız. Her şey bina dikerek yapılacak şeyler değildir. Bu kentin vizyonunu değiştirmeye kararlıyız. Bu kutuplaştırmayı bitireceğiz. Kimseyi bölmeden ayırmadan, siyaseten ayrıştırmadan, herkesin yaşam alanlarına saygı göstererek, hangi görüşten olursa olsun çalışacağız. Biz anaç bir yapıya sahibiz. Anneler çocuklarını nasıl ayırmıyorsa, kent yönetimlerinde de böyle olmalıdır. Bu da kente daha fazla uzlaşı kültürünü aşılayacaktır. Vatandaşımız iyi ki oy vermişim diyecek. Kente iyi hizmet etmek nasip olsun” açıklamasında bulundu.

Bugün 10:05 TSİ - Siyaset 133 Okunma

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