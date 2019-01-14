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Bugün 10:19 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:48 TSİ

Kocaeli'de 145 firma eleman arıyor

Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) İzmit, Derince, Körfez, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı.

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Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) İzmit, Derince, Körfez, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı. Buna göre bölgede faaliyet gösteren 144 firma çeşitli iş pozisyonlarında eleman arıyor. İş ilanlarının detaylı görünümünü aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
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Bugün 10:19 TSİ - Ekonomi 375 Okunma

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