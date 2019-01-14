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Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri!

AKP İzmit Belediyesi Meclis üyesi aday adayı, Kulmahmut Horozum Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı olan Güray Oruç, sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yayınladı.

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AKP İzmit Belediyesi Meclis üyesi aday adayı, Kulmahmut Horozum Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı olan Güray Oruç, sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yayınladı. İzmit Belediye Başkan Adayı olarak Sibel Gönül’ün açıklanmasını eleştiren Oruç, meclis üyesi aday adaylığından çekildiğini duyurdu.

Oruç'un kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Çok değerli Büyüklerim,Küçüklerim,Dostlarım, Bilindik üzere Ak parti izmit belediyesi meclis üyeliği aday adaylığı başvurumuzu yapmıştık. Ne için köylerimizdeki hizmet,kalitesini,arttırmak,derneğimizde çalıştığımız projeleri faliyete geçirmek,bölgemizden birilerini aktör yapabilmek kısacası hizmet için aday adayı olmuştum.Herkez hakkını helal etsin Çekilme kararı aldım.Sizlerle yola çıktığım için bilgi vermek zorundayım.Ama çalışmalarımız ve projelerimiz devam edilecektir.
ÇEKİLMEMİN SEBEBİ Masada 9 tane aday adayı, artılarıyla veya eksileriyle Arkadaşım,ve abilerimiz varken ,Aday adayı olmayan 7 sene şehirde ve sokaklarda hiç gözükmemiş birini getirirsen bana gore haksızlık olduğunu düşündüğüm,hatta kul hakkı olduğunu düşündüğüm için bu konuya ortak ve alet olmam.,Tahir bey gibi atama yapılsa derdiki tamam..Biz hep demiştikki bölgemizden olsun,halkın içinden olsun,,halkın sevdiği olsun malesef Millet vekili secimlerinde bölgemizden birtane olsun dedik koyduramadık.Yukarıdaki BARONLARIMIZ ( REİS hariç )bu konuda Reisimizin yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum.Dedigim gibi bu süre zarfı içinde desteklerini hic birzaman eksik etmeyen Başta Tavşantepe,Bekirdere,28 haziran,Yenişehir,Yeşilova ve Köylerimizdeki bütun dostlarım hakkını helal etsin hepinizden Allah razı olsun.Sizleri seviyorum.Biz ne pahasına olursa olsun duruşumuzu bozmayız.Bütün Belediye Başkanı ve Meclis üyesi aday ,adayı olan dostlarıma başarılar diliyorum.
#Hiç kimse yanlış olanı yaparak ONURA VE GURURA ulaşamaz# Thomas Jefferson"

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Yorumlar

(3)
03

Serdengeçti - Reis in dediği gerçek AKP li olmayan bir şahıs.

Yanıtla . 0Beğen 14 Ocak 15:38
02

Erol Demirbek - akp lilere karşı bir akp liyi savunmak bana kaldı. akp yönetimi izmit te fatma hürriyet hanıma karşı bir bayan ve deneyimli , iyi aileden sevilen , partili hanımlarında yakından tanıyıp sevdikleri sn. sibel gönül ü aday çıkartmakla çok isabetli iş yapmışlardır .

Yanıtla . 0Beğen 14 Ocak 13:34
01

Izmit - Her zaman kazananın yanında yer almayı iyi bilen bu kişiler kaybetmeyi görünce kaçacak yer arıyor.

Yanıtla . 7Beğen 14 Ocak 11:13
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