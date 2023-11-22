Büyükşehir'den yakıt desteği!

Kocaeli genelinde sosyal belediyecilik faaliyetlerini özenle yürüten Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimin kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, düzenli gıda desteği alan ailelere yakacak desteği ödemelerine başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara her yıl verilen yakacak desteği Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatlarıyla kasım ve nisan aylarını kapsayacak şekilde 6 ay geçerli olmak üzere aylık 1.000 TL, toplamda ise 6.000 TL olarak vatandaşların 41 Su Nakit kartlarına yatırılacak. Yakacak desteğinin ilk ay ödemesi (kasım ayı) su nakit kartlara yatırıldı.
41 KARTLARA AYLIK 1.000 TL
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde Kocaeli’nde ikamet eden ihtiyaç sahibi 15 bin 670 aileye yakacak desteğinde bulundu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca yürütülen projede, ihtiyaç sahibi ailelerin 41 Su Nakit kartlarına toplamda altı aylık süre zarfında her aileye toplamda 6.000 TL yakacak desteği yapılmış olacak.
BAŞVURU NOKTALARI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal İletişim Merkezi ve Çözüm Masalarına başvuran vatandaşların talepleri Büyükşehir’in uzman personeli tarafından değerlendirmeye alınıyor. Bu kapsamda ekipler, sosyal incelemeler yapılarak başlayan süreç ile birlikte talepte bulunan vatandaşların ihtiyaç sahibi olup olmadığına bakıyor. Son olarak ihtiyacın türü ve neler yapılabileceği gibi konular Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu tarafından karara bağlanıp, vatandaşın talebine karşılık veriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.