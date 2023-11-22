Okullara spor malzemesi desteği

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen dağıtım töreninde ilçedeki tüm okullara spor malzemesi olarak futbol, basketbol ve voleybol topları, voleybol filesi, antrenman malzemeleri (huni, çember, tabak, yelek setleri) ve slalom seti dağıtımı yapıldı.
Programda konuşan Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Başiskele'mizde eğitime ve gelecek nesillerimize büyük değer veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ödüllendirilen Genc-i Ala Gençlik Modelimiz ile çocuklarımıza ve gençlerimize eğitimden sanata, spordan teknolojiye her alanda destek sağlamaya devam ediyoruz. İlçemizde topluma yararlı bireyler yetiştirmek, çocuklarımızın ve Türk sporunun gelişmesine destek olmak için bugün okullarımızın ihtiyaç duyduğu spor malzemelerini teslim edeceğiz. Öğrencilerimizin bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek bizleri gururlandıracak nice başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.
Programa AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimi, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, muhtarlar, okul aile birlikleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.