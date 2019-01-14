CHP'li yöneticiden Hamza Şayir'e destek

AKP'de Dilovası Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Hamza Şayir'in ardından ilçede oldukça hareketli günler yaşanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Kocaeli İlçelerini açıklamış yapılan açıklamalar ile Dilovası Belediye Başkanı olarak ta Dilovası'nın sevilen hayırsever işadamı ve uzun yıllar ilçede görev alan Hamza Şayir'e Dilovası'nın bir çok kesiminden destek gelmeye başladı.

CHP'Lİ YÖNETİCİDEN AKP'Lİ ADAYA DESTEK

Önceki gün akşam saatlerinde İlçe teşkilatında partililerle buluşan Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir'e bir destekte CHP Dilovası İlçe yöneticisi İhsan Nuri Özgül'den geldi. 2017 Aralık ayında yapılan CHP İlçe kongresinde yönetimde yer alan İhsan Nuri Özgül, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir'e destek vereceğini açıkladı.

10 YIL ÖNCE SÖZ VERDİM

Teşkilatta yapılan toplantıya katılan Özgül, hayırsever işadamı Hamza Şayir ile uzun yıllar dostluğu olduğunu dile getirirken, 10 yıl önce yaşadıkları bir anekdotu aktaran Özgül, "10 yıl önce bir arkadaş ortamında Hamza Şayir'in ilerde Dilovası Belediye Başkanı olacağım demesi üzerine bulunduğumuz ortamda arkadaşların içerisinde kendisine söz vermiştim. Kendisinin aday gösterilmesi halinde kendisine destek vereceğimin sözünü verdiğim için bugün buradayım ve Hamza Şayir arkadaşımıza bu seçimlerde destek vereceğim."dedi.