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CHP'li yöneticiden Hamza Şayir'e destek

Dilovası Belediye Başkan adayını belirleyen AKP'de heyecan her geçen gün artarken, teşkilatta birlik beraberliğin yanı sıra Şayir'e hemen hemen her kesimden destek yağmaya başladı.

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AKP'de Dilovası Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Hamza Şayir'in ardından ilçede oldukça hareketli günler yaşanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Kocaeli İlçelerini açıklamış yapılan açıklamalar ile Dilovası Belediye Başkanı olarak ta Dilovası'nın sevilen hayırsever işadamı ve uzun yıllar ilçede görev alan Hamza Şayir'e Dilovası'nın bir çok kesiminden destek gelmeye başladı.

CHP'Lİ YÖNETİCİDEN AKP'Lİ ADAYA DESTEK

Önceki gün akşam saatlerinde İlçe teşkilatında partililerle buluşan Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir'e bir destekte CHP Dilovası İlçe yöneticisi İhsan Nuri Özgül'den geldi. 2017 Aralık ayında yapılan CHP İlçe kongresinde yönetimde yer alan İhsan Nuri Özgül, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir'e destek vereceğini açıkladı.

10 YIL ÖNCE SÖZ VERDİM

Teşkilatta yapılan toplantıya katılan Özgül, hayırsever işadamı Hamza Şayir ile uzun yıllar dostluğu olduğunu dile getirirken, 10 yıl önce yaşadıkları bir anekdotu aktaran Özgül, "10 yıl önce bir arkadaş ortamında Hamza Şayir'in ilerde Dilovası Belediye Başkanı olacağım demesi üzerine bulunduğumuz ortamda arkadaşların içerisinde kendisine söz vermiştim. Kendisinin aday gösterilmesi halinde kendisine destek vereceğimin sözünü verdiğim için bugün buradayım ve Hamza Şayir arkadaşımıza bu seçimlerde destek vereceğim."dedi.

Bugün 10:49 TSİ - Siyaset 496 Okunma

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Yorumlar

(1)
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Babacan - Madem destek vereceksin önce CHP den istifa et AKP ye katıl bedava şov yapma belki sabada bir koltuk verirler

Yanıtla . 0Beğen 14 Ocak 15:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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