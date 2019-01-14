Prof. Baki Komsuoğlu Caddesi’ne üst geçit geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komsuoğlu Caddesi’ne kazandırılacak olan yaya üst geçit projesinin ihalesi, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirildi. Cadde üstünde bulunan TÜRGEV yurdu önüne üst geçit için ihaleye çıkan Büyükşehir, yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmelerini sağlayacak.
8 FİRMA TEKLİF VERDİ
Prof. Baki Komsuoğlu Caddesi’ndeki ulaşımı da rahatlatacak köprünün yapımı için ihale gerçekleştirildi. Büyükşehir ihale salonunda düzenlenen oturuma 8 firma teklif verdi. En düşük teklifi 1 milyon 132 bin 230 TL ile DFB İnşaat verirken en yüksek teklifi 1 milyon 880 bin 571 TL ile BADUR İnşaat verdi.
ÇİFT ASANSÖRLÜ OLACAK
Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komsuoğlu Caddesi üzerindeki TÜRGEV yurdu önüne yapılacak olan üst geçit, çift asansörlü olacak. Üst geçidin uzunluğu 34, genişliği 3, yoldan yüksekliği ise 6.25 metre olacak. Modern üst geçit, bölgeye yaya ulaşımda yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldıracak, öğrenciler ve velileri inşaat tamamlandıktan sonra mevsim şartlarından kaynaklanan sorunları yaşamayacak.
Firmalar ve teklifleri
DFB İnşaat 1 milyon 132 bin 230 TL
HELKA İnşaat 1 milyon 339 bin 744 TL
ATLASBK İnşaat 1 milyon 498 bin 099 TL
KANDEMİR İnşaat 1 milyon 554 bin 422 TL
EMAY Mimar. Mühen. İnşaat 1 milyon 620 bin 482 TL
UFUK ÇINAR-TASARIM İnşaat 1 milyon 665 bin 640 TL
GERSUT İnşaat 1 milyon 694 bin 569 TL
BADUR İnşaat 1 milyon 880 bin 571 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz