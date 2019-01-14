Anadolu Isuzu, üretime ara veriyor

Gebze'de kurulu olan Anadolu Isuzu firması üretime ara vereceğini açıkladı. Firma, üretime ara verilmesinin talep daralmasından kaynaklandığını açıkladı.
Şirketten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Yurt içi pazarda talep daralması nedeniyle Ocak ayında 6 gün, Şubat ayında 8 gün, Mart ayında 8 gün ve Nisan ayında 4 gün üretime ara verilecektir. Faaliyetlerin durdurulmasının/İmkansız hale gelmesinin nedeni yurt içi pazarda son dönemde yaşanan talep daralması.
1997’DE BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI
Anadolu Isuzu’nun deneyimi 1965 yılında kamyonet ve motosiklet üretimine başlayan Çelik Montaj’a dayanıyor. 1986 yılına dek Skoda komyonet üretimini sürdüren şirket, 1983’te Isuzu ile lisans anlaşması yaparak Temmuz 1984’te İstanbul Kartal’daki fabrikasında Isuzu araçlarının üretimine başladı.
Şirket üretim faaliyetlerine 1999’dan beri Çayırova Şekerpınar’da kurulmuş yeni fabrikasında devam ediyor. Şirket'in hisseleri 1997 yılında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz