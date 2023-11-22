Başkan Talus: “Ben tüm ilçeleri kazanmaya adayım”

Yerel Seçimlere kısa bir zaman kala partilerde hareketlilik devam ediyor. AKP İl Başkanı Şahin Talus bugün saat 09.30’da yerel seçimlere ve gündeme dair basın açıklaması gerçekleştirdi. İzmit’te aday olup olmayacağı çok konuşulan Başkan Talus konuyla ilgili, “En merak ettiğiniz benim adaylığım ama benim böyle bir gündemim yok. Tüm adaylarımızla birlikte ben bütün ilçeleri kazanmaya adayım bir ilçeye aday değilim” dedi.

“ İSRAİL BARBARLIĞINI LANETLİYORUM”

Talus açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Gündemimiz çok yoğun dünya, tarihi zamanlara şahitlik ediyor. Türkiye yüzyılı başladı. Yerel seçim takvimi başladı. Muhalefet karma karışık. 1948 yılından beri İsrail tarafından işlenen bir soykırım var. İnsanlık tarihinde vahşete dönüştü. Bebekler ölüyor hiçbir yerde olmayacak şeyler oluyor. Hastanelerde hiçbir tıbbı malzeme bulunamıyor. Modern devletler bu vahşete destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eliyle bu vahşet durdurulmaya çalışılıyor. Bu meselenin insanlık davası olması dışında öldürülenenlerin isimlerine baktığımızda Ahmet, Mehmet, Meryem, Ayşe gibi hep bizim isimlerini görüyoruz. Zalimlerin hedefi biziz. Bu istilaya son vereceğiz. Kardeşlerimizi katleden İsrail barbarlığını lanetliyorum.

“SİYASETİ ORTAK AKIL BELİRLEYECEK”

Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladık. Bundan sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye tartışmalı konuların denge merkezi olacak. Bizim yüzyılımızda Kocaeli’nde bu şehrin üretimin ve Ar-Genin merkezi. Tüm Kocaeli ile bir olacağız birlik olacağız. Yeni dönemde siyaseti ortak akıl belirleyecek. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün diyeceğiz.

“HEDEF 13’TE 13 YAPMAK”

Kocaeli’de doğru dengeli istikrarlı bir muhalefet olduğunu biliyoruz. Genel’de ise Kemal bey seçimi kaybetti. Kimden hançer yedi? Kimin eli kimin cebinde bilinmiyor. Vaktimizi gündemimizi çalmalarına izin vermeyeceğiz. Onlara dönüp bakmayacağız. Gündem yerel seçim ve süreç işlemeye başladı. Hedefimiz hedefi 12’den vurmak. 13’te 13 yapmaya çok hazırız. Cumhur ittifakı olarak bir belediye daha eklediğimizde hedefimize ulaşmış olacağız.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Tüm ilçelerde sahada vatandaşımızı dinledik. 6 ilçe başkanımız istifa etti eş ilçe başkanlarımızı atadık. Başvuru bedellerini Gazze’ye bağış olarak kabul ediyoruz. 26 Kasım Pazar günü saat 10.00-16.00 arasında Kongre Merkezinde belediye temayülü yapılacak. Süreci güzel bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Aday adaylarımıza eşit mesafede yaklaşıyoruz. Aday adaylarının kendileri hakkında farklı yorum yapmamasını hep tembihledim. Çünkü biz birlik beraberlik içinde yaşıyoruz.

“İZMİT’İ KAZANACAĞIZ”

Yerel seçim sürecinde en çok merak edilen İzmit adayımız. İzmit’i kazanacağız. Aday olacak her arkadaşımız İzmit’te eserler kazandırmaya ehli kişiler. En merak ettiğiniz benim adaylığım ama benim böyle bir gündemim yok hiç de olmadı. Tüm adaylarımızla birlikte ben bütün ilçeleri kazanmaya adayım bir ilçeye aday değilim. 16 yıldır teşkilatlarda olan bir kardeşiniz olarak hangi görev olursa olsun layıkı ile yapmaya başladım.”