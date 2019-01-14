Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan hava tahmin raporlarına göre, Kocaeli’de yarın karla karışık, Çarşamba günü ise kar yağışlı bir hava etkili olacak. Bugün en düşük sıcaklık 2 derce olurken Çarşamba 3 derece birden düşerek, -1’i görecek.
Bugün 11:07 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 16:43 TSİ
Yarın Kocaeli'ye kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan hava tahmin raporlarına göre, Kocaeli’de yarın karla karışık, Çarşamba günü ise kar yağışlı bir hava etkili olacak.
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Bugün 11:07 TSİ - Yaşam 1009 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz