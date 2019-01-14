Yarın Kocaeli'ye kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan hava tahmin raporlarına göre, Kocaeli’de yarın karla karışık, Çarşamba günü ise kar yağışlı bir hava etkili olacak. Bugün en düşük sıcaklık 2 derce olurken Çarşamba 3 derece birden düşerek, -1’i görecek.

Kocaeli için 5 günlük hava tahmini