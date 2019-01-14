Kullarspor’a sürpriz ziyaret

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan adayı Av. Zafer Mutlu, 1. Amatör kümede şampiyon olup süper amatör kümede mücadele edecek olan Kullarsporu antreman sırasında ziyaret ederek tebrik ve desteklerini iletti. Burada kulüp başkanı Fahri Altıntaş’la da görüşen Mutlu’ya gençlerin ilgisi yoğun oldu.

“BİZİ GURURLANDIRDINIZ”

Ziyareti esnasında spor tesisini de gezen Mutlu, burada kulüp başkanı Fahri Altıntaş tarafından bilgilendirildi. Tesiste gerçekleştirmek istedikleri projeleri anlatan Altıntaş, “Biz Başiskele’de bir yıldızı da spor kenti adı altında alacağız.” dedi. Belediye Başkan adayı Mutlu, gençleri ve kulüp başkanı Fahri Altıntaş’ı başarılarından ötürü tebrik etti. Başiskele’nin takımlarından Kullarsporun bu başarısı ile gururlandığını ifade eden Mutlu, göreve getirildiği takdirde gençlere destek olacağının da altını çizdi.