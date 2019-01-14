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Kocaeli BŞB Kağıt 6. galibiyetini aldı

2. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Erkek Voleybol takımı, Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda konuk ettiği Ankara Anadolu Voleybol Spor Kulübü’nü başarılı oyun sonrasında 3-0 yendi ve 15. maçta 6. galibiyetini aldı.

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19 puan toplayan takım altıncı sıraya yükseldi. Hasan Gemici’de oynanan karşılaşmaya temsilcimiz tempolu başladı. İlk seti 25-17, ikinci seti 25-21 ve üçüncü seti aynı skorla 25-21 kazanan ekip, bu hafta sonu deplasmanda, ligde 7 inci sırada bulunan Düzce Çilimli Belediye ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Düzce'de pazar günü oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak. Ahmet AKAY

KOCAELİ BŞB KAĞITSPOR: 3 ANADOLU VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: 0

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SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Ersin Şencan ***, Süha Küçük Özler ***

KOCAELİ BŞB KAĞITSPOR: Oğuz Acar ***, Ahmet Taner Fındıkçı ***, Yunus Emre Çokgüler ***, Ömer Faruk Ançel ***, Hasan Kaan Daştan ***, Tunahan Fındıkçı ***, Umut Bayrak **, Fatih Turgut **,Burak Durmuş ***, Oğuzhan Boy **, Onurcan Şahin ***

ANADOLU VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Bayram Ali Koca ***, Can İbrahim Akbaba **, Uğurcan Pilatin **, Kayra Hazarhan ***, Mehmet Ali Yılmaz **, Mehmet Akif Sözcü ***, Mehmet Furkan Öksüz **, Furkan Keleş **, Ümit Çakırgöz **, Furkan Mert Şahinkaya **, Berkay Urus ***, Onur Güran **, Emirhan Hosafçı **, Mehmet Çoban **

SETLER: 25-17,25-21,25-21

Bugün 11:55 TSİ - Spor 14 Okunma

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