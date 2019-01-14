Kocaeli BŞB Kağıt 6. galibiyetini aldı

19 puan toplayan takım altıncı sıraya yükseldi. Hasan Gemici’de oynanan karşılaşmaya temsilcimiz tempolu başladı. İlk seti 25-17, ikinci seti 25-21 ve üçüncü seti aynı skorla 25-21 kazanan ekip, bu hafta sonu deplasmanda, ligde 7 inci sırada bulunan Düzce Çilimli Belediye ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Düzce'de pazar günü oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak. Ahmet AKAY
KOCAELİ BŞB KAĞITSPOR: 3 ANADOLU VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: 0
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Ersin Şencan ***, Süha Küçük Özler ***
KOCAELİ BŞB KAĞITSPOR: Oğuz Acar ***, Ahmet Taner Fındıkçı ***, Yunus Emre Çokgüler ***, Ömer Faruk Ançel ***, Hasan Kaan Daştan ***, Tunahan Fındıkçı ***, Umut Bayrak **, Fatih Turgut **,Burak Durmuş ***, Oğuzhan Boy **, Onurcan Şahin ***
ANADOLU VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Bayram Ali Koca ***, Can İbrahim Akbaba **, Uğurcan Pilatin **, Kayra Hazarhan ***, Mehmet Ali Yılmaz **, Mehmet Akif Sözcü ***, Mehmet Furkan Öksüz **, Furkan Keleş **, Ümit Çakırgöz **, Furkan Mert Şahinkaya **, Berkay Urus ***, Onur Güran **, Emirhan Hosafçı **, Mehmet Çoban **
SETLER: 25-17,25-21,25-21
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz