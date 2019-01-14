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Ahmet San: Bu sezon geçiş sezonu oldu

Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Ahmet San, bu yılı“Geçiş sezonu” olarak adlandırdıklarını belirtti.

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Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Ahmet San, bu yılı“Geçiş sezonu” olarak adlandırdıklarını belirtti. San, gazetemize yaptığı açıklamada “Kulüp yöneticilerimiz sezon öncesinde bu kentin çocuklarından bir takım kurulmasını istedi. Elimizde Karamürsel İdman Yurdu’ndan kalan bir grup vardı. Bu sporculara yine bu şehrin çocuklarından birkaç ekleme yaptık ve çok genç bir kadro ile mücadelemize başladık.

ŞU SEZONU BİR ATLATALIM

Seviyemiz belli ve haddimizi biliyoruz. Anadolu Voleybol maçı bizim için önemliydi. Çünkü iki takım da alt sıralardan uzaklaşmak istiyordu. Karşılaşmayı 3-0 kazanarak biraz rahatladık. Bu sezon sonunda ligi amorti etmek istiyoruz. Bunu başaracağımıza da inanıyoruz. Sezon sonunda ne olur ne biter bunu zaman gösterecek. Yönetimimiz nasıl bir karar alırsa bu kararına saygı duyup, ona göre çalışmalarımıza şekil veririz. Ancak önce şu sezonu sağlıklı bir şekilde atlatmamız lazım.

Bugün 11:57 TSİ - Spor 12 Okunma

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