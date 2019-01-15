Kartepe’nin Efeleri’nden MUHTEŞEM zafer: 0-3

Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi’ndeki başarılı temsilcimiz Kartepe Belediyespor, güçlü rakibi Ziraat Bankası’nı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. 20-25, 19-25 ve 20-25’lik setlerle muhteşem bir zafere imza atan Kartepe’nin Efeleri, ilçenin ve şehrin gururu olmaya devam etti.

HAFTAYA ESENYURT GELİYOR

İlker, İsmet ve Fatih gibi 3 önemli sporcusunun hasta olmasına karşın canla başla mücadele ettiği, tüm sporcuların tecrübelerini konuşturduğu Mavi Yeşilli ekibimiz, 15. maçında 14. galibiyetini elde etti ve puanını 40’a çıkardı. Efeler haftaya İstanbul Esenyurt’u konuk edecek. 20 Ocak Pazar günü oynanacak maç, Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.