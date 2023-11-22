Almanya'da yaşayan gurbetçinin nispet gibi videosu gündem oldu

Almanya'da yaşayan bir gurbetçi çektiği videoyla gündem oldu: Ben bu Almanya'da üzülemiyorum ya. Tam üzüleceğim maaşımın 2.500 Euro olduğu aklıma geliyor. "Tam üzüleceğim maaşımın Türkiye'de 70-80 bin lira yaptığı aklıma geliyor. Tam üzüleceğim iPhone 15 Pro Max aldığım aklıma geliyor."

Kaynak: YENİÇAĞ