- Gündem G:

Almanya'da yaşayan gurbetçinin nispet gibi videosu gündem oldu
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Almanya'da yaşayan bir gurbetçi çektiği videoyla gündem oldu: Ben bu Almanya'da üzülemiyorum ya. Tam üzüleceğim maaşımın 2.500 Euro olduğu aklıma geliyor. "Tam üzüleceğim maaşımın Türkiye'de 70-80 bin lira yaptığı aklıma geliyor. Tam üzüleceğim iPhone 15 Pro Max aldığım aklıma geliyor."

Kaynak: YENİÇAĞ
# türkiye, oldu, euro, Almanya

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

kara - almancı arkadaşım bilmediğin bir şey var avrupa bizi kıskanıyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 11:10

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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