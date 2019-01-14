Gürhan Öztürk: Onlar şehrin gururu oldular

Kartepe Belediyespor Erkek Voleybol Takımının başarılı antrenörü Gürhan Öztürk, 3-0’lık Ziraat Bankası galibiyetini gazetemize değerlendirdi.

AYAKTA BİLE ZOR DURUYORLARDI

Genç Antrenör şu ifadelere yer verdi: En çekindiğimiz maçtı. Maç öncesi İlker, İsmet ve Fatih hastalandı. Ayakta bile zor duruyorlardı. Yoğun bir tedavi sonrası onları da sahaya çıkarabildik. Her şeye rağmen sporcularımız Ziraat Bankası karşılaşmasına çok iyi motive oldular. Tüm takım canla başla oynadı. Güçlü ve tam kadro rakibimiz karşısında çok iyi oynayarak kazanmasını bildiler. Her birine çok teşekkür ediyorum.

7’DEN 70’E HERKESİ BEKLİYORUZ

Büyük bir talihsizlik yaşamazsak grupta ilk 2’ye kalacağız. Ancak voleybol ilginç bir spor. Akyazı ile Maliye ile 2 zorlu maçımız var. Bunların dışındaki maçlarda rakiplerimize bariz üstünlük kurabiliriz. Gününde olmadığın zaman işler ters gidebilir. Haftaya İstanbul Esenyurt ile Kartepe’de oynayacağız. Bu maça 7’den 70’e herkesi bekliyoruz. Çünkü bu çocuklar Kartepe’nin, bu şehrin gururu oldular. Böyle bir takımı el üstünde tutmamız lazım.Erdem ÖVÜÇ