Buğra Göçer, Konya yolcusu

Kocaeli’nin yetiştirdiği başarılı tekvandocular arasında yer alan ve Tekvando Eski İl Temsilcisi Erdoğan Göçer’in de oğlu olan Buğra Göçer, 15-20 Ocak tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan Tekvando Türkiye Şampiyonası’na en iyi şekilde hazırlandı.

MADALYA İLE DÖNECEK!..

2015’te Türkiye şampiyonluğu elde eden genç yıldız, 2016’da Uluslararası Rumi Çocuk Oyunları’nda, 2017’de de Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda ve Balkan şampiyonasında üçüncülük elde etti. 2003 yılında İzmit’te doğan ve 5 yaşından beri tekvando sporu yapan yetenekli sporcu Konya’dan madalya ile İzmit’e döneceğine inanıyor. Buğra’nın devam eden süreçte katıldığı tüm yarışmalarda şehrimize madalya kazandıracağına kesin gözü ile bakılıyor.