Boşandığı eşini, trafikte silahla yaraladı!

Alınan bilgi ve iddialara göre, olay dün Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Feniş Işıklarında meydana geldi. boşandığı eşi A.D ile arkadaşı H.G’nin içinde bulunduğu otomobili takip eden A.T aracın kırmızı ışıkta durması üzerine, eski eş otomobilinde bulunan tabancasını alarak A.D’nin bulunduğu aracın yanına gitti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilin açık penceresinden A.D’ye beş el yanındaki kız arkadaşı H.G’ye bir el ateş eden A.T, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı iki kadın Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.