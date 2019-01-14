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Boşandığı eşini, trafikte silahla yaraladı!

Gebze’de bir kişi, arabayla takip ettiği boşandığı eşini ve arkadaşını kırmızı ışıkta durduğu sırada tabancayla vurarak yaraladı.

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Alınan bilgi ve iddialara göre, olay dün Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Feniş Işıklarında meydana geldi. boşandığı eşi A.D ile arkadaşı H.G’nin içinde bulunduğu otomobili takip eden A.T aracın kırmızı ışıkta durması üzerine, eski eş otomobilinde bulunan tabancasını alarak A.D’nin bulunduğu aracın yanına gitti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilin açık penceresinden A.D’ye beş el yanındaki kız arkadaşı H.G’ye bir el ateş eden A.T, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı iki kadın Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün 12:03 TSİ - Asayiş 756 Okunma

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Yorumlar

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02

Sinan - Bizim millette bir alem yahu. Boşanmışsın, artık birbirinize hükmünüz geçmez. ama bu bizim mükemmel Türk erkeğine ne oluyorsa artık, BOŞANDIĞI kadının hala peşini bırakmıyor.

Yanıtla . 0Beğen 14 Ocak 13:50
01

Hamiyet Sahin - geçtiğimiz günlerde ulusal basın tv lerde gündeme oturan bir çocuğun köpek tarafından ısırıldığı ve öldüğü haberini biliyoruz.(köpek saldırısından kaynaklandığı tam bir otopsi raporu ile ispatlanmadığı halde)çocuğun cenazesinde hayvanlara merhamet edin diyen müftü linç ediliyordu öfkeli kalabalık tarafından.3,5 gün sonra yine kayseride 14 yaşında adam öz annesini vurarak öldürdü.bu gün gazetenizde 2 kurşunlama vakası haberini okuyoruz.Her gün onlarca insan silahla öldürülüyor.Tamda bu günlerde MKE mermide %50 indirime gidiyor.Bireysel silahlanma tam gaz giderken,kimseden tık yok.Bireysel silahlanmaya kızan öfkelenen yok.Ama melekeleri olmayan bir canlıya öfke ve kusulan nefret hafızalarımıza kazındı.Bireysel silahlanmayı kınıyorum.seyredenleri iki kez kınıyorum.

Yanıtla . 0Beğen 14 Ocak 12:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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