Boşandığı eşini, trafikte silahla yaraladı!

Alınan bilgi ve iddialara göre, olay dün Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Feniş Işıklarında meydana geldi. boşandığı eşi A.D ile arkadaşı H.G’nin içinde bulunduğu otomobili takip eden A.T aracın kırmızı ışıkta durması üzerine, eski eş otomobilinde bulunan tabancasını alarak A.D’nin bulunduğu aracın yanına gitti.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Otomobilin açık penceresinden A.D’ye beş el yanındaki kız arkadaşı H.G’ye bir el ateş eden A.T, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı iki kadın Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Sinan - Bizim millette bir alem yahu. Boşanmışsın, artık birbirinize hükmünüz geçmez. ama bu bizim mükemmel Türk erkeğine ne oluyorsa artık, BOŞANDIĞI kadının hala peşini bırakmıyor.
Hamiyet Sahin - geçtiğimiz günlerde ulusal basın tv lerde gündeme oturan bir çocuğun köpek tarafından ısırıldığı ve öldüğü haberini biliyoruz.(köpek saldırısından kaynaklandığı tam bir otopsi raporu ile ispatlanmadığı halde)çocuğun cenazesinde hayvanlara merhamet edin diyen müftü linç ediliyordu öfkeli kalabalık tarafından.3,5 gün sonra yine kayseride 14 yaşında adam öz annesini vurarak öldürdü.bu gün gazetenizde 2 kurşunlama vakası haberini okuyoruz.Her gün onlarca insan silahla öldürülüyor.Tamda bu günlerde MKE mermide %50 indirime gidiyor.Bireysel silahlanma tam gaz giderken,kimseden tık yok.Bireysel silahlanmaya kızan öfkelenen yok.Ama melekeleri olmayan bir canlıya öfke ve kusulan nefret hafızalarımıza kazındı.Bireysel silahlanmayı kınıyorum.seyredenleri iki kez kınıyorum.
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