Sarıbay: İYİ Parti’ye karşı direniyoruz

CHP Körfez İlçe Belediye Başkan adayı Bozkurt Uslu, Pazar günü saat 14. 30’da adaylık açıklamasını yapacaktı. Adaylık açıklaması için tüm çalışmalar bitmişken geçtiğimiz gece CHP Genel Merkez Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’dan gelen telefonla Uslu’nun adaylık açıklaması ertelenmesi istendi.

KÖRFEZ İLÇESİ MASADA

Körfez Adayı Bozkurt Uslu, Tütün Çiftlik Kültür Merkez’ inde aday tanıtım toplantısını Genel Merkez tarafından iptal edilmesi istenmesine rağmen yaptı. Körfez’deki belirsizlik hakkında konuşan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “İYİ Parti ile müzakereler devam ediyor. Daha sonlanmadı. Önümüzde ki hafta görüşmeler sonlanır. İYİ Parti ile ittifakımızda Körfez ilçesi şu an masada. İYİ Parti Körfez için ısrar ediyor bizde direniyoruz. Ama orta yolu bulacağız” dedi. Selin BECER