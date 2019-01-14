Sarıbay: İYİ Parti’ye karşı direniyoruz

CHP Körfez İlçe Belediye Başkan adayı Bozkurt Uslu, Pazar günü saat 14. 30’da adaylık açıklamasını yapacaktı. Adaylık açıklaması için tüm çalışmalar bitmişken geçtiğimiz gece CHP Genel Merkez Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’dan gelen telefonla Uslu’nun adaylık açıklaması ertelenmesi istendi.
KÖRFEZ İLÇESİ MASADA
Körfez Adayı Bozkurt Uslu, Tütün Çiftlik Kültür Merkez’ inde aday tanıtım toplantısını Genel Merkez tarafından iptal edilmesi istenmesine rağmen yaptı. Körfez’deki belirsizlik hakkında konuşan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “İYİ Parti ile müzakereler devam ediyor. Daha sonlanmadı. Önümüzde ki hafta görüşmeler sonlanır. İYİ Parti ile ittifakımızda Körfez ilçesi şu an masada. İYİ Parti Körfez için ısrar ediyor bizde direniyoruz. Ama orta yolu bulacağız” dedi. Selin BECER
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Yorumlar
(21 )
Şevki̇ Peker - Eskiden aktroller vardı şimdi salih troller türemiş..Atatürk düşmanı Şevki Yılmaz la kanka olan yemek yiyen icazet alan chp adayı değildir..iyi partiye sesleniyorum bu kişi sadece sizi kullanıyor kazanırsa ki imkansız ertesi gün akp ye geçer bunu da böyle bilin..
Kayhan - Yazık atatürkümüzün partisi 2 3 tane amacı solculuk değil mezhepci olanlara kaldı. Yerliyim dededen chpliyim oyumda salih şirine. Bu direnenleri herkes biliyor körfezde. Genel seçimde chpye oy vermeyip hdpye baraj geçirenler. Gidin hdpyi destekleyin chp türk milliyetçisi atatürkçü bir partidir.
Sazan - Senin chp oyu dediğin 20 bin oydan cevdet tayfun ahmet arıt ve sadi biçer salihe oy verir.diger chp liler iyi partiye değil Salihe oy vermezler bunu da böyle bilin..10 bin manav oyun 9996 tanesi akp ye gider zaten dördü saydıklarım Salihte..yalniz manav şovenligi yaparsanız o zaman diğer milletin insanlarından avucunuzu yalarsınız.. Salihi alin bütün oylar iyi partiye bunu unutmayin
Babacan - CHP seçmeni zamanında Şirin'e sahip cıktı o ne yaptı her partinin kapısını çaldı aday oldu bundan böyle. CHP seçmeninden oy alamaz
Kayhan - chp gençlik kollarının ilk gün açıklaması sol parti olarak sağa oy vermek istemiyoruz. Aynı durum ekmeleddin vakasında da yaşandı gidin kardeşim hdp orada duruyor ne istiyorsunuz atatürkün partisinden dededen chpliyim oyumda salih şirine
Kayhan - çatlasanızda patlasanızda salih abi geliyor cehapeliler. Ne körfeze ne memlekete faydanız var herkes aklını başına alsın genel seçim rte yerel seçim salih şirin geliyor. Körfezi körfezliler yönetecek.
Niyazi - aday salih şirin olursa chp+iyi parti+ 10 bin yerli manav oyuyla 40 bin oy alır. Erdoğanın 56 bin oyundan 10 bin düş 46 bin yapar. EEE 4 bin oyda kapatılmayacak fark değil şirin geliyor adım adım.
Yürü Be Salih Abi - o manavların oyu akpde diyen chpli. Görün seçim akşamı taşköprü köylerinde chpye oy çıkıyor mu çıkmıyor mu
Yürü Be Salih Abi - akpliyim evet oyum salih şirine bu zamana kadar reisten vazgeçmedik ama taşköprü seninle salih abi
Körfezli - Bu yazıları size salih abinizmi yazdırıyor şovenliği ortaya katmayın manavların oyu zaten akp nin salihle bu iş olmaz haa ortak aday belirlenirse belki yoksa chp tabanı ittifak olsada salihe oy vermez saygılar
Ni̇yazi̇ - 2014 yerel seçimleri ortada mhp chpden fazla oy aldı salih şirinle. Salih şirin 10 bin oy aldı manavlardan. Şimdi chp ve iyi partinin oyunun üstüne 10 bin manav oyu ve birazda mhpnin tepki oylarıyla seçim kazanılır körfezde. Kişiler gelip geçicidir akpen kurtulmak istiyorsak iyi parti desteklenmeli.
Rasım - ortada matematik var 2014 yerel mhp 20 bin oy chp 18 bin oy. 1 kasım seçimleri chp 20 bin mhp 12 bin oy 7 haziran seçimleri mhp 15 chp 20 bin oy. Demek ki chp yerinde sayıyor salih şirin ise manavlardan oy alabiliyor. Sizin amacınız hdp aday çıkartmasın körfez halkı hdp ile kol kola olan chpye oy versin.
ne diyorsun - bak bakayım 2014'te salih şirin manavlardan 10 bin oy almış mı almamış mı gör. İçinizdeki 2 3 tane mezhebci marjinale söz geçiremediniz yerliyim atatürkün partisi chpliyim oyum iyi partiye
Erol Demirbek - çok doğru demişsin
İzmit - 2 3 tane aşırı solcu amaçları farklı genel seçimde hdpye oy veren chpli yüzünden körfezi akpye hediye ediyorsunuz
İzmit - Ben izmitliyim iyi parti üyesiyim körfezi 2 3 tane aşırı marjinal yüzünden vermiyorsa chp iyi partide izmitte aday çıkartmali
Mahmutabbas - KANKANIZIN SÖZÜNÜ DİNLEYİN. YOKSA YOLUN SONUNU GÖREMEZSİNİZ. MMMMM
Yerli - Körfezin yerlisi bir chpli olarak oyum salih şirin'e. Direndiğiniz sürece akp yarıyor. Körfezde chpnin secim kazanma şansı yok.
Herekeli - Siz düşüne durun Hatta direnin, öbür tarafta İyi Parti dirensin Körfez elden gidiyor
Ne Diyorsun - neyin orta yolu cengiz bey ellerinizle körfezi vereceksiniz. Salih şirin ismi körfezi mhpde ilk kez 2.parti yapmış biri. Akp ve mhp seçmenindende oy alır siz kimden alacaksınız? chp+iyi parti+hdp hesapları yapıyorsanız bu ittifak en fazla 30 bin oy alır körfezde lütfen akp'nin parmağına yağ sürmeyin. Körfezde manav chp seçmeni bile salih şirinin yanında.
Burak - bırakın sizin tek derdiniz körfezi akpye vermek. Körfez'de chp'nin seçim kazanamyacağı çok açık. Yerli bir adayla iyi partinin alma şansı daha fazla lütfen ısrar etmeyin iyi partide izmitte aday çıkarsa daha mı iyi olacak.
hediye - tek yol var körfezde sizin oyunuz belli ittifak olursa akp mhp seçmeni size oy vermez ama salih şirin manav olduğu için akp ve mhpli manavlardan oy alıyor önceki seçimler ortada bırakın inadı. CHP+İYİ PARTİ+HDP hesapları tutmaz sizin adayınıza ne iyi parti seçmeni ne akp seçmeni oy veriri. Chp seçmeni manav olarak oyum salih şirine
Erol Demirbek - salih şirin manav mı dediniz ? iyi araştırdınız mı ? bir daha bakın
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