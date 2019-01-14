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Karamürsel Kütüphanesi üye rekoru kırdı

Karamürsel İlçe Halk Kütüphanesi, 2018 yılının son altı ayında yapmış olduğu kampanyalar kapsamında üye sayısını 3 bin arttırarak adeta rekor başarıya imza attı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Karamürsel İlçe Halk Kütüphanesi 2018 yılı Haziran ayına ait kayıtlı üye sayısı bin 666 iken, yılın son ayı rakamı 4 bin 649’a yükseltmesi rekor derecede dikkat çekti. Bu başarılı yükseliş bakanlık tarafından da takdirle karşılandı. Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan ve müdür yardımcısı Ayhan Zeren, Karamürsel İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek Kütüphane Müdürü Saba Tezcan ile görevli personel Dilek Gürbüz’ü tebrik etti.

ÜYE KAYIT PROJESİ

Kütüphane Müdürü Saba Tezcan bu başarılı çalışmayı şöyle özetledi: “Sayın Kaymakamımız Ahmet Narinoğlu’nun talimatları doğrultusunda okullara yönelik olarak üye kayıt projesi başlattık. Özellikle ve başlangıç olarak Karamürsel İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okulları, öğretmenlerini ve hatta velilerini hedef aldık. Aktif kütüphane kullanıcısı olmaları için son derece kolay ve ücretsiz olan üyelik işlemlerini tamamladık. Kütüphane gibi zamansız ve mekânsız bir ortama, kitapların büyülü yolculuğuna çıkarmak ve kütüphane kullanımının alışkanlık haline gelmesini hayal ettiğimiz için başlattığımız projemizde başarılı bir şekilde karşılık gördü”

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Bugün 12:16 TSİ - Kültür-Sanat 42 Okunma

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