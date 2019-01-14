Süper Amatör Lig’den küme düşmesine rağmen çalışmalara ara vermeyen ve hemen alt yapı için kolları sıvayan Bekirdere Spor Kulübü Yönetimi, Çadır Restaurant’ta bir araya geldi. Yeni sezon öncesinde toplantı yapan Bekirdere yönetimi, geleceğe yatırım için söz birliğine vardı. Başkan Sabri Yıldız “A takım sezon değerlendirmesi, U-19 takımımızın Türkiye Şampiyonası hedefimiz, Şubat ayında başlayacağımız Bekirderespor Futbol Akademisi, alt yapımız için gerekli olan tesis çalışmamız, projemiz hakkında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ile değerlendirme toplantısını gerçekleştirdik... Sloganımız: Minik kramponlar… Mutlu çocuklar… Güçlü yarınlar...” dedi.
Bugün 12:19 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:20 TSİ
Bekirderespor atağa kalktı
Süper Amatör Lig’den küme düşmesine rağmen çalışmalara ara vermeyen ve hemen alt yapı için kolları sıvayan Bekirdere Spor Kulübü Yönetimi, Çadır Restaurant’ta bir araya geldi.
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Bugün 12:19 TSİ - Spor 42 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz