Bekirdere’den Turan’a başarılar

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Bekirderespor camiasının yakından tanıdığı isim, 2000-2001 yıllarında kulüp başkanlığı yapmış olan Adnan Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanıtım programıyla AKP Kandıra Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. İlk kutlamalardan birini de Bekirderespor’un başkan-kaptanı Sabri Yıldız gerçekleştirdi. Yıldız açıklamasında “Bekirderesporumuzun 2000-2001 yıllarında kulübümüzde A takımda şampiyonluk yaşadığım dönemde başkanlık yapan değerli ağabeyimiz Adnan Turan’a, Kandıra Belediye Başkan Adaylığı Hayırlı olsun” dedi.