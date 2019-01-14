Bekirderespor camiasının yakından tanıdığı isim, 2000-2001 yıllarında kulüp başkanlığı yapmış olan Adnan Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanıtım programıyla AKP Kandıra Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. İlk kutlamalardan birini de Bekirderespor’un başkan-kaptanı Sabri Yıldız gerçekleştirdi. Yıldız açıklamasında “Bekirderesporumuzun 2000-2001 yıllarında kulübümüzde A takımda şampiyonluk yaşadığım dönemde başkanlık yapan değerli ağabeyimiz Adnan Turan’a, Kandıra Belediye Başkan Adaylığı Hayırlı olsun” dedi.
Bugün 12:20 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:21 TSİ
Bekirdere’den Turan’a başarılar
Bekirderespor camiasının yakından tanıdığı isim, 2000-2001 yıllarında kulüp başkanlığı yapmış olan Adnan Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanıtım programıyla AKP Kandıra Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz