Genç Erkekler Futbol Türkiye Şampiyonası grup elemeleri ikinci maçında ikinci galibiyetini alıp grup finallerine yükselen Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi maçtan sonra böylesine büyük bir sevinç yaşadı. Yarı finallerin kapısını aralayan takım, düzce kayısında 6-0 galip gelirken rahattı.
Bugün 12:20 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:23 TSİ
Hayretin Gürsoy gol oldu yağdı: 6-0
Genç Erkekler Futbol Türkiye Şampiyonası grup elemeleri ikinci maçında ikinci galibiyetini alıp grup finallerine yükselen Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi maçtan sonra böylesine büyük bir sevinç yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz