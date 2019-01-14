Kocaeli Büyükler Basketbol Ligi’nde hafta sonu nefes kesen bir maç oynandı. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta, İzmit Basketbol İhtisas takımı, Karamürsel Gençlik takımını konuk etti. Son ana kadar heyecan fırtınası şeklinde geçen maçı, son ataklarla konuk Karamürsel ekibi kazandı: 65-68. Karamürsel ekibinin antrenörü Turgut Taşçı, her iki ekibi de kutladı.
Bugün 12:22 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:23 TSİ
Karamürsel, İhtisas’ı son anda devirdi: 65-68
Kocaeli Büyükler Basketbol Ligi’nde hafta sonu nefes kesen bir maç oynandı.
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Bugün 12:22 TSİ - Spor 20 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz