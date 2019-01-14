Karamürsel, İhtisas’ı son anda devirdi: 65-68

Kocaeli Büyükler Basketbol Ligi’nde hafta sonu nefes kesen bir maç oynandı. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta, İzmit Basketbol İhtisas takımı, Karamürsel Gençlik takımını konuk etti. Son ana kadar heyecan fırtınası şeklinde geçen maçı, son ataklarla konuk Karamürsel ekibi kazandı: 65-68. Karamürsel ekibinin antrenörü Turgut Taşçı, her iki ekibi de kutladı.