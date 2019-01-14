Gölcük İ.Y. son maçta 3-2 kazandı, ağzı tatlandı…

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Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi A Grubu da, hafta sonu oynanan maçlarla sona erdi. Sezonu 30 puanla 5.sırada tamamlayan Gölcük İdman Yurdu ekibi, son maçında Yenimahalle’yi 3-2 yenerek, ligi mutlu bitirdi. Maç sonrasında ise takımı sürpriz bekliyordu. Soyunma odasına gelen kulübün tanıdık simalarından Üslan Demirsan, futbolculara baklava ikram etti.