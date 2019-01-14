Şampiyon kızlar, yakışanı yaptı: 4-0

Dünya ikinciliği bulunan Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi kız futbol takımı, Türkiye Şampiyonası ilk eleme grubunda Eskişehir’de tüm rakiplerini farklı yenerek 2.gruba yükseldi. Grubun son maçında İzmir temsilcisini de 4-0 yenerek şampiyon olan takım, grup birincisi olarak 2.tura yükseldi. Kente dönen takım, hemen 2.Lig maçı hazırlıklarına başladı.