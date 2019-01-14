Dünya ikinciliği bulunan Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi kız futbol takımı, Türkiye Şampiyonası ilk eleme grubunda Eskişehir’de tüm rakiplerini farklı yenerek 2.gruba yükseldi. Grubun son maçında İzmir temsilcisini de 4-0 yenerek şampiyon olan takım, grup birincisi olarak 2.tura yükseldi. Kente dönen takım, hemen 2.Lig maçı hazırlıklarına başladı.
Bugün 12:23 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:24 TSİ
Şampiyon kızlar, yakışanı yaptı: 4-0
Dünya ikinciliği bulunan Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi kız futbol takımı, Türkiye Şampiyonası ilk eleme grubunda Eskişehir’de tüm rakiplerini farklı yenerek 2.gruba yükseldi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:23 TSİ - Spor 89 Okunma
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz